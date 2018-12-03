Блогеры-миллионеры: как на Youtube зарабатывают целое состояние

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Лидером рейтинга Forbes стал семилетний мальчик Райан, который вместе с родителями ведет канал Ryan Toys Review, где выкладываются обзоры различных игрушек. Об этом сообщило РИА Новости.

На канал юного влогера подписаны 17,3 миллиона человек, благодаря которым его видео собрали 26 миллиардов просмотров. За год канал принес семье Райана 22 миллиона долларов.

На второй строчке расположился Джейк Пол. У него свыше 17 миллионов подписчиков, которые регулярно смотрят его различные музыкальные и комедийные видео. Его годовой заработок составил 21,5 миллиона долларов.

Третье место досталось команде Dude Perfect. Пятеро друзей заработали за год 20 миллионов долларов благодаря видео с трюками с использованием различных подручных предметов — от спортивного инвентаря до бутылки с водой. У канала почти 37 миллионов подписчиков.

Дэниел Миддлтон, который в прошлом году возглавил список, опустился на четвертую строчку рейтинга. Британский геймер ведет канал DanTDM и специализируется на игре Minecraft, однако публикует и обзоры других видеоигр. У него 20,7 миллиона подписчиков, а за год ему удалось заработать 18 миллионов долларов.

На пятом месте расположился американский стилист, модель и музыкант Джеффри Стар. Популярность пришла к нему еще на плафторме MySpace. На его канал, который за год принес ему 18 миллионов долларов, подписано 11,4 миллиона человек.

В десятку также вошли каналы Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie и Logan Paul.

При составлении рейтинга Forbes учитывал заработок блогеров с первого июня 2017 года по первое июня 2018 года. Суммы приводятся без вычета налогов.

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