Инфантино подарил участникам саммита G20 мячи ЧМ по футболу

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Руководитель ФИФА Джани Инфантино привез на саммит "двадцатки" большое количество футбольных мячей с прошедшего в России чемпионата мира, чему обрадовались в делегациях государств. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Инфантино действительно присутствовал в качестве приглашенного гостя и принимал участие в ряде форматов "двадцатки". Вы знаете, что это наш добрый друг, добрый друг Путина, и, конечно, такая встреча была очень хорошим сюрпризом, и Инфантино не скупился на мячи, которые пользовались большим спросом на "двадцатке" у всех делегаций", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал фотографию, на которой Путин и Инфантино позируют с мячом.

Инфантино на G20 был в роли Деда Мороза - раздавал мячи. Говорят, они пользовались большим спросом у всех делегаций двадцатки. pic.twitter.com/zobZBfQAaH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 декабря 2018 г.

​Песков отметил, что у России, помимо большого количества футбольных мячей, осталась и память о чемпионате. "У нас много мячей, и это теплая память о чудесном месяце, мы все храним в своем сердце", - сказал Песков.