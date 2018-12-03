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Футбольный мяч

Инфантино подарил участникам саммита G20 мячи ЧМ по футболу

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Участники саммита G20 получили в подарок от Инфантино футбольные мячи мирового футбольного первенства, состоявшегося летом в России.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Руководитель ФИФА Джани Инфантино привез на саммит "двадцатки" большое количество футбольных мячей с прошедшего в России чемпионата мира, чему обрадовались в делегациях государств. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Инфантино действительно присутствовал в качестве приглашенного гостя и принимал участие в ряде форматов "двадцатки". Вы знаете, что это наш добрый друг, добрый друг Путина, и, конечно, такая встреча была очень хорошим сюрпризом, и Инфантино не скупился на мячи, которые пользовались большим спросом на "двадцатке" у всех делегаций", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал фотографию, на которой Путин и Инфантино позируют с мячом.

​Песков отметил, что у России, помимо большого количества футбольных мячей, осталась и память о чемпионате. "У нас много мячей, и это теплая память о чудесном месяце, мы все храним в своем сердце", - сказал Песков.

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