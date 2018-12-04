Повлияет ли "Турецкий поток" на поставки газа в Молдову

Поставки "голубого топлива" в Турцию напрямую из России, а не через Румынию и Болгарию, выгодны "Газпрому", это приведет к переформатированию газовых потоков во всем восточноевропейском регионе.

КИШИНЕВ, 4 дек Турцию через Румынию и Болгарию, что в конечном итоге переформатирует полностью газовые потоки во всей Восточной Европе.

Как будет следовать газ?

В межправительственном соглашении России и Турции, опубликованном на официальном портале правовой информации, обговорены условия транспортировки газа.

"Стороны исходят из того, что газ из РФ, который поставляется в Турецкую республику на границе Турции с Болгарией, с даты ввода в эксплуатацию морского участка 1 (первая нитка "Турецкого потока") будет поставляться по морскому участку 1", — говорится в документе.

Почему это выгодно "Газпрому"?

Поставки газа в Турцию напрямую из России, а не через Румынию и Болгарию, при условии сохранения контрактных цен могут быть выгодны "Газпрому", считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач (Россия).

Хитрый план Польши: согреться благодаря России и заработать на США>>>

"Компании не придется оплачивать транзитные платежи, но они будут возвращать капитальные вложения, которые были сделаны в "Турецкий поток". В конечном итоге это может быть выгодно для "Газпрома", они будут окупать свои инвестиции", — пояснил он.

Как сейчас газ попадает в Турцию?

Россия транспортирует газ в Турцию по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию. Из соглашения следует, что с вводом в эксплуатацию "Турецкого потока" поставки газа прекратятся по Трансбалканскому газопроводу.

Россия и Турция, подписав межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport, фактически обговорили строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

Чего боится Киев?

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что ввод в эксплуатацию второй нитки «Турецкого потока» приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины.

"Нить (вторая — ред.) "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", — сказал глава украинской компании.

Есть ли альтернатива у Молдовы?

Некоторые эксперты считают, что в контексте запуска "Турецкого потока" и заявлений о возможном отказе "Газпрома" от транзита газа через Украину на Балканы жители Молдовы вскоре почувствуют пользу газопровода

© Sputnik / Osmatesco Рейдман: в Молдове есть резерв для снижения цен на газ

На данный момент через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год, при этом поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные: они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались бессмысленными, правительство Молдовы решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов.

Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы>>>

"Когда у нас появится работающий газопровод, связывающий Молдову и Румынию, автоматически у страны появится возможность сесть за стол переговоров и обсуждать цену на газ. Поймите: если вы идете на рынок, смотрите. Там есть один продавец, который продает яблоки. Вы спросите у него, сколько они стоят. Потом увидите другого продавца, также спросите стоимость. У нас должна быть возможность сесть и вести переговоры, мы не можем зависеть только от одного поставщика. Это неправильно. И в свою очередь, это правильно — узнавать цены на рынке у различных поставщиков", — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в интервью журналистам Sputnik .

© Sputnik / Мирослав Ротарь Неприятные прогнозы для Украины: о чем заявил глава "Нафтогаза"

Власти республики неоднократно заявляли о том, что газопровод из Румынии может стать альтернативным источником поставки газа.

Правда, не до конца ясен ответ на вопрос, чей газ будут закачивать в альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева, потому что самой Румынии газа не хватает.

По словам Габурича, совсем не факт, что Молдова будет покупать газ у Румынии.

"Возможно, мы получим доступ даже к азербайджанскому газу. Главное, что мы подключаемся к газовой сети. И сами будем выбирать на рынке газ по той цене, которая нас устраивает. Перед нами стоит цель — выбирать, и мы движемся к этой цели", — заключил Габурич.

Сейчас Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

© Sputnik / Петрухин Кому нужна молдавская земля: власти упрощают добычу полезных ископаемых

Ежегодно этот контракт продлевается.

Может ли подешеветь газ для Молдовы?

Вице-председатель парламентской комиссии по экономике Олег Рейдман считает, что закупочная цена на газ позволяет еще больше снизить тариф для конечного потребителя, однако это не делается сознательно.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы в марте утвердило тарифы и регламентированные цены на природный газ на весь 2018 год. В среднем тариф на голубое топливо был снижен на 20,3%. Таким образом, стоимость газа для конечных потребителей составила 4420 леев за тысячу кубометров.

"Тарифы велики и снижение тарифов не очень существенно по сравнению с тем, насколько падает закупочная цена", - сказал Рейдман в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник связывает удержание тарифа на этом уровне со строительством газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, в который уже вложено немало средств, а потребуется еще больше.

Будет ли Россия поставлять газ в Молдову в 2019 году>>>

"Да, румыны разведали значительные запасы газа, разведали, но не запустили в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе, эксперты говорят процентов на 15-20. В газотранспортной системе Румынии давление ниже, чем в газотранспортной системе Молдовы, а по физическому закону вода и газ текут только туда, где давление меньше, а никак не обратно. Чтобы этот газопровод заработал нужны две компрессорные подстанции, каждая из которых стоит дороже, чем весь этот газопровод", - добавил он.

Правительству важно обеспечить экономическую сравнимость цен на газ от "Газпрома" и от румынских партнеров, утверждает экономист. Поэтому, чтобы не было очевидной разницы в цене поставщиков, власти отказываются еще больше снижать тариф, несмотря на имеющиеся для этого резервы.

© Sputnik / Алексей Дружинин Молдову ждет ветер перемен из России

"Окупаемость этих инвестиций (на строительство газопровода из Румынии – прим.ред) должна быть. Значит газ из этого газопровода будет не дешевле российского, а, может, даже и дороже. Поэтому эти тарифы держат, чтобы сравнять их и объяснить, почему мы это строим", - подчеркнул депутат.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz.

Компания Eurotransgaz, в частности, подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро.

Читайте также: