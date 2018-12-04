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Актер Андрей Панин, архивное фото.

Казус на высоте - актер Панин устроил пьяный дебош в самолете

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Панин дебоширил на борту во время полета на рейсе авиакомпании "Победа" из Стамбула.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Актер Алексей Панин был задержан в московском аэропорту "Внуково" за пьяный дебош на рейсе авиакомпании "Победа", летевшем из Стамбула, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

Актер Алексей Панин
© Photo: Global Look Press
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Первого декабря с рейса "Победы" из Стамбула снят сотрудниками полиции известный актер Алексей Панин за пьяный дебош перед посадкой самолета в аэропорту "Внуково". Он дважды покурил в туалетной комнате (бортпроводники предупреждали его лично о запрете курения), кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете", — сообщил собеседник агентства.

Собеседник агентства продолжил, что актер неоднократно оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами.

"Кричал, что он "звезда" и, мол, в России "ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции", — отметил источник.

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Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с актера все вынужденные расходы. "Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета", — заявили в компании.

Сам Панин информацию о выходке на борту авиалайнера опроверг.

"Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома", — заявил он одному из российских телеканалов.

По словам актера, он проводит время с дочкой и об этой истории узнал от журналистов. При этом Панин подтвердил, что ранее действительно совершил "прекрасную" поездку в Стамбул.

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