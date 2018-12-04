Невероятная находка: ученые обнаружили пропавший регион

При исследовании удалось обнаружить пропавший регион, который расположен в южной части Северного моря.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Существование пропавшего региона с условным названием Доггерленд подтвердилось в ходе исследования в рамках проекта Wessex Archaelogy. Об этом сказано в статье LiveScience.

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По информации издания, ученые исследовали образцы донных отложений в южной части Северного моря. В этом регионе ледники полностью сошли примерно 12 тысяч лет назад, а около восьми тысяч лет назад эта территория оказалась затопленной.

Сейчас археологи нашли там остатки органических веществ и торф. Также обнаружены микроскопические окаменелости древесного угля — предположительно, это следы от костров, которые разводили местные жители, — а также каменные орудия труда и человеческие останки.

По мнению исследователей, все это подтверждает гипотезу о том, что регион был обитаемым.