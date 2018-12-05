Пока вы спали: мощное землетрясение, "минирование" вокзалов и заявление МВФ

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC. Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.
Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции в Тихом океане.
В Москве "заминировали" все железнодорожные вокзалы
Правоохранители приступили к проверке всех девяти железнодорожных вокзалов в Москве после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа", — сказал собеседник.
Эвакуацию пассажиров пока не проводят. Звонок также не повлиял на движение поездов дальнего и пригородного сообщения.
Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года.
Глава МВФ не исключила "черного сценария" для Лондона после Brexit
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться "черный сценарий", если страна выйдет из Евросоюза без заключения сделки.
По ее словам, МВФ после оценки экономического состояния страны предоставил Лондону три сценария развития ситуации. Среди них был базовый (к нему склоняется большинство) и "черный", признаки которого наблюдаются уже сейчас.
"Это ("черный сценарий". — Прим. ред.) было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit", — добавила Лагард.
Как отметила глава фонда, стало очевидно, что потерь в результате Brexit будет больше, чем когда-либо было упомянуто.