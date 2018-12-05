Пока вы спали: мощное землетрясение, "минирование" вокзалов и заявление МВФ

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

© Sputnik / Марк Редькин Этот день в истории: 5 декабря

Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC. Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции в Тихом океане.

В Москве "заминировали" все железнодорожные вокзалы

Правоохранители приступили к проверке всех девяти железнодорожных вокзалов в Москве после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа", — сказал собеседник.

Эвакуацию пассажиров пока не проводят. Звонок также не повлиял на движение поездов дальнего и пригородного сообщения.

Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года.

Глава МВФ не исключила "черного сценария" для Лондона после Brexit

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться "черный сценарий", если страна выйдет из Евросоюза без заключения сделки.

© Sputnik / Владимир Песня На праздник к нам пришла: первая искусственная ель установлена в Кишиневе

По ее словам, МВФ после оценки экономического состояния страны предоставил Лондону три сценария развития ситуации. Среди них был базовый (к нему склоняется большинство) и "черный", признаки которого наблюдаются уже сейчас.

"Это ("черный сценарий". — Прим. ред.) было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit", — добавила Лагард.

Как отметила глава фонда, стало очевидно, что потерь в результате Brexit будет больше, чем когда-либо было упомянуто.