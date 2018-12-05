МИД России: Запад не проявил гуманизма к Вышинскому

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее мнению, Запад не проявил гуманизма к журналисту, который был арестован за свою профессиональную деятельность, он уже долгое время находится в заключении.

© Sputnik / Стрингер Эксперт об аресте Вышинского: возможны новые задержания журналистов

"Напомню вам про Кирилла Вышинского: это журналист, который никому не угрожал, который не занимался никакой не то что террористической или подрывной деятельностью, вообще какой-либо деятельностью, которая могла хоть как-то кому-то на Украине угрожать. Где же гуманизм? Он журналист, он просто писал материалы, он просто занимался своей журналистской деятельностью. Да, она, может быть, кому-то не нравилась, но сколько держат его в застенках?" - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, которую цитирует РИА Новости.

Она отвечала на вопрос о том, может "ли Россия проявить гуманизм и благородство", отпустив задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Следствие по делу Вышинского хотят продлить до января 2019 года>>>

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

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