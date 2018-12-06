Пока все спали: взрыв морской мины и провокация эсминца США

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Очевидцы сняли на видео подрыв якорной мины времен Великой Отечественной войны в Анапе. Кадры опубликованы на YouTube.

Мину обнаружили дайверы неподалеку от детского санатория "Бимлюк". Территорию района оцепили сотрудники правоохранительных органов.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин в Петербурге проведет неформальные встречи с лидерами СНГ

К ликвидации мины привлекли специалистов по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы в Новороссийске, которые успешно взорвали боеприпас, сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота

Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США, пишет РИА Новости.

© Fotolia / Yuri Arcurs Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

По ее словам, этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

Американский истребитель столкнулся с самолетом KC-130 у побережья Японии

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в РИА Новости.

Инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили "плановый учебный полет".

Сколько было человек на борту самолетов, не сообщается. Корреспондент телеканала CBS Мэри Уолш уточнила в Twitter, что на борту KC-130 находились пять человек, на борту F/A-18 — два пилота.