Сенсационная победа в женском гандболе: Румыния одержала верх над Норвегией

Итог игры Румынии и Норвегии получился экстраординарным: норвежки потерпели самое крупное поражение за время выступлений на чемпионатах Европы!

КИШИНЕВ, 6 dec – Sputnik. Это, действительно, произошло! Румыния играла с Норвегией. Девушки-гандболистки выиграли с потрясающим счетом, 31-23 (разница составила восемь мячей!).

Как ни странно такое констатировать, но завязка важнейшего для соперников поединка румынок и норвежек заставила заподозрить команды во взаимном умопомешательстве.

Семиминутный отрезок игры "без защиты и вратарей" обернулся счетом 6:6. И только затем, когда пару норвежских бросков зацепила в воротах Юлия Думанска, соперничество обрело приметы минимальной осмотрительности и размеренности.

Кем был противник, которого так сенсационно разгромили румынки?

В последних восьми чемпионатах Европы Норвегия сыграла восемь финалов, выиграв шесть. Она является серебряным призером на последнем чемпионате мира 2017 года и победителем предыдущего в 2015 году.

Одержать победу над Норвегией в гандболе - это словно победить Францию, Германию и Аргентину.

Даже на странице чемпионата Европы в заголовке публикации на Facebook так и значится - "Норвегия потерпела самое большое поражение в Евро, чем когда-либо".

Причем сюжет аномального события выдался на редкость банальным. При счете 8:8 в середине первого тайма румынки предприняли ударное усиление, которое пять минут спустя обернулась их астрономическим, по меркам матча, перевесом — 12:8.

Удивило, что чемпионки Европы восприняли такой ход событий, по сути, безропотно, как приговор судьбы. Их рулевому Ториру Хейргерссону не удалось ничего из тактических ходов и кадровых перестановок — они выглядели предпринятыми скорее для проформы и очистки тренерской совести.

Такой невнятной и бессодержательной игры сборная Норвегии не показывала при исландском рулевом, пожалуй, никогда.

Матч начался спокойно, как и ожидалось, однако после этого баланс начал ломаться, Румыния забила четыре последовательных гола. Однако расстановка сил была настолько хрупкой, что его можно было восстановить в любое время. Но румынские игроки решили не давать своим соперницам из Норвегии никаких шансов. Они атаковали с небывалым упорством и держали оборону. В итоге Нягу (11 забитых голов), Бучески, Джейджер, Пынтя, Думанска закрывали ворота руками, ногами и даже всем телом.

Во второй половине игры румынки показали "человеческое лицо" - улыбки и жесты радости. Скандинавские противницы попытались броситься к воротам Румынии, но им некуда было деваться.

Лучшим игроком встречи была признана голкипер румынской национальной команды Юлия Думанска, отразившая 14 из 32 бросков.

Таким образом сборная Румынии заняла первое место в квартете D и вышла во второй групповой этап с первого места. Следующий матч команда проведёт 9 декабря против Нидерландов.

Статистика:

Румыния: Деду (1/6=17%), Думанска (14/32=44%); Удриштею (1/2), Гейгер (4/6), Бучески (4/6), Нягу (11/18), Перияну, Ласло (1/1), Ардян-Элисей (1/1), Пинтя (3/4), Флорика, Полокошер, Бэкэоану (0/1), Кипер (5/7), Драгут (1/1).

Норвегия: Силье Сольберг (1/11=9%), Лунде (8/29+28%); Рейстад (1/3), Арнтзен (1/4), В.Кристиансен (5/9), Леке (1/2), Воде (0/2), Офтедал (1/4), Ауне (5/6), Браттсет (3/4), Сулланд (4/5), Херрем (1/1), Санна Сольберг (1/2), Томац (0/1), М.Якобсен, Ингстад.

Сборная Румынии заняла первое место в группе D и второй групповой этап начнет также на первом месте с четырьмя очками в активе. В случае победы Румыния гарантирует себе выход в полуфинал главного гандбольного турнира Старого света.

Далее следуют игры с Испанией (11 декабря) и Венгрией (12 декабря).