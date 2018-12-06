Дизайнер рассказала о цвете года

Эксперт объяснила, почему цветом 2019 года был выбран коралловый.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Главный дизайнер бренда Zasport Анастасия Задорина уверена, что вещи коралловых оттенков будут смотреться особенно актуально весной и летом, пишет РИА Новости.

Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone в четверг назвал "живой коралл" (Living Coral) цветом 2019 года.

"Отличный выбор. Коралловый – яркий, жизнерадостный, насыщенный, и при этом он хорошо сочетается с другими цветами: оранжевым, розовым, коричневым. Весной-летом вещи коралловых оттенков смотрятся особенно актуально", — сказала Задорина.

Специалист добавила, что летом можно выбрать купальник кораллового цвета, который будет прекрасно смотреться на загорелой коже.