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Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото

Вова, прости: как Трамп и Путин встретились и не встретились на G20

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
В мире
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Инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе затмил все остальные события прошлой недели, кроме одного: мир с трепетом ждал саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. Тому было несколько причин.

Прежде всего, на полях этого саммита планировалась встреча американского и российского президентов. Она вызывала особый интерес, поскольку Дональд Трамп медлил с реакцией на задержание Россией украинских судов.

Белый дом, фото из архива
CC0 / tpsdave / White House
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Во-вторых, на саммите планировал появиться наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, чье имя не раз всплывало в связи со скандальным убийством журналиста Хашогги. Вдобавок саммит должен был стать новым раундом поединка США и Китая на полях торговой войны.

Встречу с Путиным Трамп в последний момент отменил. Похоже, он чувствовал себя неловко, и даже поговаривают, что американский президент всячески избегал Путина в начале саммита. Но пообщаться все же пришлось: лидеры США и России перекинулись парой слов во время официального обеда. А СМИ сразу же принялись обсуждать, что значит такое поведение Трампа, и строить догадки, расстроился Путин или нет.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стал еще одной звездой прошедшего саммита в том смысле, что всем не терпелось узнать, как же поведут себя мировые лидеры, оказавшись за одним столом с человеком, которого обвиняют ни много ни мало - в причастности к кровавому убийству с расчленением.

Здание ЦРУ
© AFP 2018 / SAUL LOEB
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Но все оказалось не так страшно: политики любезно поприветствовали друг друга, а Владимир Путин был даже, по мнению некоторых, чересчур любезен. Кое-кто в погоне за сенсацией даже взял на себя смелость сравнить рукопожатие Путина и Салмана с встречей Сталина и Гитлера – конечно, не без оговорок.

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В общем, саммит Большой двадцатки в Буэнос-Айресе прошел неоднозначно. Трамп и Путин и встретились, и нет. США и Китай одновременно и договорились, и не договорились о перемирии на полях торговой войны. Саудовский принц и в изоляции, и при этом - на первых страницах газет по всему миру. А шутки над близкими отношениями мировых лидеров – то ли смешные, то ли дурацкие, сразу и не разберешь.

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