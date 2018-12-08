Пока все спали: смертельный концерт, трудовая миграция, рэп в Новый год

Читайте в обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в мире.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Италии в давке на концерте рэпер Sfera Ebbasta погибли шесть человек. Около шестидесяти человек получили травмы.

Запасной выход заблокирован

Трагедия произошла около часа ночи по местному времени в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra в городе Коринальдо, неподалеку от Анконы. Во время концерта кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

​По данным пожарных, которые приводит РИА Новости, жертвами давки стали шесть человек, около 60 доставили в больницу. Среди погибших — пять несовершеннолетних (три девушки и два молодых человека) и одна женщина.

По данным правоохранительных органов более десяти человек находятся в тяжелом состоянии, жизни некоторых в опасности.

Очевидцы рассказывают, что в клубе было около тысячи человек. По их словам, запасной выход из клуба был заблокирован.

На месте происшествия работают правоохранители.

Изъяты тонны наркотиков

Канадские военные заявили о завершении операции Caribbe в Карибском море и восточной части Тихого океана, в рамках которой успешно остановили за 2018 год незаконный провоз более 17 тонн наркотиков, говорится на сайте вооруженных сил Канады.

Сообщается, что операция проводилась совместно с Береговой охраной США и целевой группой "Юг" под руководством Вашингтона. Ее целью было не допустить распространение наркотиков на территории Северной Америки и способствовать региональной безопасности.

"Количество изъятых за этот год наркотиков является значительным и свидетельствует об усердной работе членов команды, исполняющих эту важную миссию", - говорится в сообщении.

Канада принимает участие в операции Caribbe с 2006 года. Основной целью миссии является обнаружение и конфискация незаконно провозимых наркотиков. За все время деятельности миссии канадские ВС изъяли более шести тонн марихуаны и 100 тонн кокаина.

Умер бывший президент Колумбии

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.

"Медицинское управление фонда информирует о кончине экс-президента республики Колумбия Белисарио Бетанкура Куартаса 7 декабря", - говорится в коммюнике.

Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и рядом других повстанческих движений.

Трудовая миграция в Японии

Верхняя палата японского парламента после ожесточенных дебатов, затянувшихся до четырех часов утра, приняла поправки к закону о контроле над въездом в страну, которые открывают дорогу для найма иностранной рабочей силы.

За пять лет с момента вступления в силу поправок к закону 1 апреля 2019 года в страну сможет въехать до 345 тысяч человек иностранных рабочих, занятых в 14 отраслях, таких как строительство, уход за престарелыми, сельское хозяйство и другие. Рабочие будут разделены на две категории в зависимости от квалификации. Первая категория получит право въезда на пять лет без совместного проживания семьи. Вторая категория получит право продления пребывания и возможность привезти вместе с собой членов семьи.

© Sputnik / Rodion Proca МВД России объявило "миграционную амнистию" для молдавских нелегалов

В то же время в поправках оговорено право государства на прекращение выдачи разрешений на въезд в случае удовлетворения спроса на рабочую силу.

Принятие закона обусловлено нехваткой низкоквалифицированной рабочей силы и стремлением государства придать законные рамки найму иностранных рабочих, который в последние годы проводится под видом въезда на "обучение". На деле часто права иностранных рабочих, приехавших в страну на подобное "обучение", не соблюдаются, они работают в очень тяжелых условиях за мизерную плату.

В дни принятия закона стало известно, что только за три года с 2015 по 2017 от тяжелых условий труда и самоубийств от отчаяния из-за бесправного положения погибли 69 так называемых "иностранных стажеров".

Рэп в Новогоднюю ночь

Первый канал планирует начать приглашать рэперов на свои "новогодние огоньки", заявил РИА Новости гендиректор телеканала Константин Эрнст.

"Планируем", - сказал он. На вопрос о том, кого именно намерены пригласить, Эрнст ответил: "Не скажу".

© Sputnik / Miroslav Rotari Ждать ли снега: какая погода будет в Молдове в Новогодние праздники

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что обратится к руководителям федеральных телеканалов, в том числе Эрнсту, с просьбой в рамках "новогодних огоньков" выделять время для молодых рэп-исполнителей.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.