В ФСБ раскрыли новые детали инцидента в Керченском проливе

Новые подробности инцидента в Керченском проливе - предшествовавшие провокации, личности задержанных и готовность украинских кораблей к бою - об этом рассказали в ФСБ.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Неизвестные ранее детали об инциденте с кораблями ВМС Украины, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября, рассказали в субботу на брифинге в МИА "Россия сегодня" представители ФСБ. Согласно их заявлению, главной целью провокаций Украины был Крымский мост.

© Photo : Фото из личного архива Ярулин: инцидент в Керченском проливе ускорит создание европейской армии

По информации представителей российской спецслужбы, корабли Украины предпринимали провокационные действия в Азовском море еще за месяц до инцидента в Керченском проливе, пишет в своем обзоре РИА Новости.

Задержанные украинские моряки получили, по данным ФСБ, не пулевые, а осколочные ранения - в результате повреждения обшивки катера.

В одном из задержанных, сотруднике Службы безопасности Украины (СБУ), житель Донецка узнал человека, который в свое время пытал его в Бердянске, сообщила ФСБ.

Также представители спецслужбы отметили, что всем задержанным украинским морякам было предоставлено право на один телефонный звонок и возможность поговорить с консулами Украины.

Как все начиналось © Sputnik / Алексей Мальгавко "Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Предыдущая провокация

Украинские корабли за месяц до этого уже предпринимали попытку провокации в Азовском море, сообщил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

"За месяц до рассматриваемых событий, 24 октября, осуществлялась очередная попытка провокационных действий, которая заключалась в сопровождении в Керченский пролив двумя бронекатерами ВМС Украины "Лубны" и "Кременчуг" судна под флагом Болгарии, вышедшего из порта Мариуполь", - сказал Вольский.

Он отметил, что в ходе данного сопровождения неоднократно в эфире звучала угроза применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок.

© Sputnik / Miroslav Rotari В администрации президента РМ высказались по инциденту в Керченском проливе

"Необходимо отметить, что со стороны российских пограничных кораблей не было ни одного факта угроз о применении оружия в отношении катеров ГПС и ВМС Украины", - подчеркнул Вольский.

Никакой блокады нет

Вольский отметил, что Погранслужба ФСБ была вынуждена, реагируя на украинские угрозы, увеличить количество кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала и организовать более интенсивную проверку судов, следующих этим путем.

При этом он подчеркнул, что российские пограничники в районе Керченского пролива с апреля по декабрь этого года проверили больше судов, следовавших в порты РФ, чем в украинские, поэтому ни о какой блокаде украинских кораблей речи не может идти.

"В период с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошло 18 тысяч 783 судна. Перед проходом Керчь-Еникальского канала осмотрели 2052 судна, 1183 осуществляли грузоперевозки в российские порты Азовского моря и только 869 – в украинские. Очевидно, что в российские порты судов заходило больше", - сказал Вольский.

Не пули, а осколки

Как сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, задержанные после ноябрьского инцидента в Черном море моряки ВМС Украины были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера, пулевых ранений в ходе медицинского осмотра на них обнаружено не было.

"Характер полученных ранений свидетельствует, что повреждения получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера. То есть прямых пулевых ранений нет", - сказал Шишов.

© Sputnik / Eugene Odinokov Лавров о ситуации в Керченском проливе: нет необходимости в посредниках

По словам Вольского, первая медицинская помощь пострадавшим морякам была оказана через восемь минут после обращения за ней командира корабля "Бердянск".

"В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь, она была оказана через восемь минут", - сообщил Вольский.

Право на звонок, консула и адвоката

По словам Шишова, всем 24 задержанным позволили сделать по одному телефонному звонку, но этим правом воспользовались только 10 человек. Также морякам были предоставлены услуги переводчика, но они понадобились только одному, "а остальные заявили, что в услугах переводчика не нуждаются в связи с хорошим знанием русского языка".

"Всем обвиняемым в надлежащем порядке обеспечен допуск консулов посольства Украины, а также в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом предоставлены адвокаты-защитники, оказывающие им квалифицированную юридическую помощь при производстве по уголовному делу", - добавил он.

Цель - Крымский мост

Вольский подчеркнул, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив, о необходимости уничтожения которого неоднократно заявляли в Киеве.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украина привела свою армию в полную боеготовность

"Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", - сказал Вольский.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Украинские корабли были готовы к бою

Осмотр задержанных после инцидента в Черном море катеров ВМС Украины показал, что их артиллерийские установки были заряжены и готовы к бою.

"В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено", - сказал Шишов.

Кроме того, на задержанных украинских военных кораблях, участвовавших в провокации в Черном море, были обнаружены вооружение и боеприпасы в числе, превышающем стандартный боекомплект, добавил Вольский.