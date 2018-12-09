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спасательный круг море

Пока все спали: ЧП на круизном лайнере, смерть Алексеевой, ракета не полетела

CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
В мире
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Читайте в обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в мире.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла на итальянском круизном судне Cruise Roma, которое с 390 пассажирами на борту в субботу вечером вышло из сардинского Порто-Торрес в испанскую Барселону.

Что произошло на судне

Как сообщило сардинское издание SardiniaPost, принадлежащее компании Grimaldi Lines судно было остановлено в открытом море после того, как члены экипажа обнаружили неисправность в работе вала левого гребного винта. Капитан уведомил портовые власти и службу береговой охраны Италии после чего принял решение ликвидировать аварию собственными силами. 

Круизный лайнер Costa Concordia
© Sputnik / Александр Беленький
Крушение лайнера Costa Concordia: прошло ровно пять лет

ЧП вызвало большую обеспокоенность участников круиза, которые принялись обзванивать родственников, знакомых и различные государственные службы.

После нескольких часов работ неисправность удалось устранить, однако Cruise Roma взяло курс не на Барселону, а на римский порт Чивитавеккья. Предполагается, что в столичном порту пассажиров пересадят на другое судно компании Grimaldi Lines, которое затем отправится в Барселону.

Смерть Людмилы Алексеевой

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Все правозащитное движение скорбит в связи с кончиной главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, это очень глубокая потеря, которая будет ощущаться все больше со временем, считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

"Мы все скорбим, все правозащитники. Людмила Михайловна - это был человек-кремень во всех отношениях. Это человек, который никогда не пытался быть лучше, чем он есть, но был лучше, чем многие из нас", - сказал Кабанов РИА Новости.

По его словам, Алексеева была примером для всех правозащитников и для него лично.

Трагедия в Боливии

Лобовое столкновение двух микроавтобусов унесло жизни по меньшей мере 17 человек в Боливии. Еще несколько человек получили ранения. Такие данные приводит издание Andino. 

ДТП, архивное фото
© Photo: МВД ПМР
Причины страшных аварий в Кишиневе: полиция предупреждает

По информации местной полиции, ДТП произошло на трассе между столицей Ла-Пас и городом Ачакачи.

Среди погибших девять мужчин, семь женщин и, по предварительным данным агентства ABI, ребенок четырех лет. Пострадавших госпитализировали.

Отмена запуска ракеты

Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с американским военным спутником для Национального управления военно-космической разведки США отложен за семь секунд до старта, сообщает оператор запуска, компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США был отменен сегодня из-за непредвиденной ошибки... Команда проверяет все данные", - сообщила компания в Twitter.

​Старт должен был быть осуществлен в 20.15 по местному времени (06.15 по кишиневскому времени) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния.

Отмечается, что "началась откачка криогенного топлива из носителя". "Дата нового запуска пока не определена", - отмечает компания.

Самые популярные смартфоны

Бенчмарк AnTuTu назвал десять самых популярных Android-смартфонов в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте компании. 

Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
Спецслужбы - в отчаянии: какие телефоны просто невозможно прослушать

Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Его рейтинг составляет 97%. На второе место эксперты поместили Samsung Galaxy S9+, третье место занял Meizu 16th. Эти смартфоны набрали 96% рейтинговых показателей.

Смартфоны Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus набрали по 95% и разделили места с четвертого по шестое. Седьмая строка рейтинга досталась смартфону OnePlus 6, Huawei Mate 10 занял восьмую, а Vivo NEX Ultimate, который оснащен выдвижной фронтальной камерой, - девятую.

Замыкает десятку лидеров прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.

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