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Армянский флаг

Пока все спали: ЕС и выборы в Армении, теракт в Кабуле, Собчак уходит

© Sputnik / David Galstyan
В мире
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Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о том, что произошло в мире минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. ЕС готов работать с новым парламентом и будущим правительством Армении, говорится в распространенном заявлении европейской дипломатической службы.

Парламентские выборы

В Армении девятого декабря прошли досрочные выборы в национальное собрание. Блок исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,45% голосов, а бывшая правящая Республиканская партия не преодолела проходной барьер. 

Заседание парламента Армении. Архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
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"Европейский союз привержен стабильному, демократическому и процветающему будущему Армении. Досрочные парламентские выборы имели важное значение с точки зрения укрепления доверия общественности к избирательному процессу в Армении. Рассчитываем, что все заинтересованные стороны продолжат согласованные усилия по дальнейшей демократизации и модернизации страны", - говорится в заявлении.

Армения и ЕС с 2010 года вели переговоры о соглашении об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли, но когда Ереван вступил в Евразийский экономический союз, решили подписать другое - о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Оно вступило в силу первого июня 2018 года.

Теракт в Кабуле

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве на окраине афганской столицы Кабула, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел во вторник в уезде Пагман. По данным телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. 

Огонь. Архивное фото
© AP Photo / Andres Kudacki
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Как сообщил представитель МВД страны Наджиб Даниш, целью террориста стал автомобиль, в котором находились афганские военнослужащие.

Собчак уходит

Ксения Собчак сообщила, что покидает пост главного редактора журнала L'Officiel Россия.

L'Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, с конца 2014 года главным редактором стала Собчак.

"Это наш октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством", - написала она на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Собчак вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой, которая называется "Собчак без правил". 

Рождественская ярмарка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первый рэпер на новогоднем огоньке

На "новогоднем огоньке" выступит рэпер Баста, он уже принял участие в съемках. Об этом исполнитель сообщил РИА Новости.

"Я буду выступать в новогоднюю ночь на Первом канале, записал песню. Но в прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых заседаний в закрытом помещении", — сказал Баста.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телеканал планирует приглашать рэперов на "новогодние огоньки", однако не стал называть имена артистов.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что обратится к руководителям федеральных телеканалов, в том числе Эрнсту, с просьбой в рамках "новогодних огоньков" выделять время для молодых рэп-исполнителей.

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