Филип выразил соболезнования в связи с терактом во Франции

По последним данным, трое человек погибли и 13 пострадали по причине теракта в Страсбурге.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил соболезнования народу Франции в связи с трагедией в Страсбурге, произошедшей в ночь со вторника на среду.

© AFP 2018 / MURIELLE KASPRZAK Трагические итоги ярмарки в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых

В обращении, направленном на имя главы французского кабмина Эдуарда Филиппа (Édouard Philippe), отмечено, что молдавский премьер мысленно пребывает рядом с семьями погибших и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пресс-служба молдавского правительства опубликовала телефон, по которому можно обратиться, чтобы получить дополнительную информацию:

+33 3 671 50 646. Это горячий номер представительства дипмиссии Молдовы в Страсбурге.

По последним данным, трое человек скончалось в результате происшествия на ярмарке в Страсбурге – мужчина открыл стрельбу при большом скоплении людей. Пострадали 13 человек. Власти Франции квалифицируют случившееся как теракт >>>