Стрельба в Страсбурге: что заявила Ангела Меркель

Канцлер ФРГ отметила, что Германия поддерживает Францию в тяжелые часы после атаки в Страсбурге.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Германия поддерживает Францию в тяжелые часы после атаки на рождественский рынок в Страсбурге, говорится в телеграмме канцлера ФРГ Ангелы Меркель, направленной президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщило РИА Новости.

"Вчерашняя атака на рождественский рынок в Страсбурге глубоко потрясла меня. Мы скорбим по людям, которые погибли, мысленно находимся с ранеными и родными жертв. Желаем раненым скорейшего выздоровления. От имени правительства ФРГ выражаю народу Франции наши глубокие соболезнования. В эти тяжелые часы Германия поддерживает Францию", — говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

"Черная" ярмарка в Страсбурге - видео с места стрельбы>>>

Накануне вечером мужчина открыл стрельбу около рождественской ярмарки в Страсбурге. Сообщается, что погибли два человека, еще у одного зафиксировали смерть мозга. Ранены 13 человек. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: