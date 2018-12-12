Трамп и монетка: почему в соцсетях смеются над президентом США

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Пользователи Сети высмеяли необычный способ президента США Дональда Трампа подбрасывать монетку, пишет РИА Новости.

На опубликованном в твиттере ролике перед началом футбольного матча между командами военных вузов американский лидер подкидывает в воздух монету для жеребьевки. На видео обратило внимание издание The Huffington Post.

What the hell kind of coin toss is that @realDonaldTrump????? pic.twitter.com/oe4xtnwNvR — Wad (@WadyPhoto) 8 декабря 2018 г.

"Словно фея рассыпала волшебную пыльцу", — написал один из пользователей соцсетей.

"Никто не разбирается в монетах лучше, чем Трамп. Вы знали, что на одной ее стороне изображен орел, а на другом — решка? Многие люди не знают этого, но он знает", — съязвил один из пользователей твиттера.

"Он будто бы выпускает почтового голубя", — заметили в комментариях.

"Думаю, это были десять центов. Двадцать пять он бы спрятал в карман", — пошутил другой остряк в комментарии.

В соцсетях не раз обсуждали необычное поведение или внешний вид Трампа. Например, в апреле в твиттере высмеяли странное пальто американского лидера, а в ноябре прошлого года шутили над его неуклюжей манерой пить воду.