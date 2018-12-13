Где-то там Париж крушат – это Путин виноват. Ждать ли новой французской революции?

В Париже вот уже несколько недель продолжаются протесты. Франция славится своими революционными традициями, так что аналитики соревнуются в остроумии, сравнивая нынешние манифестации то с Великой французской революцией, то с "арабской весной", то с киевским Майданом. Нашлись и те, кто в организации беспорядков обвиняет Россию. Что происходит в столице Франции? Разбираются главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его коллеги.

В Париже вот уже несколько недель продолжаются протесты. Демонстрации недовольных начались в связи с повышением цен на топливо, но переросли в широкое антиправительственное движение. Сейчас о нем уже говорят как о крупнейших протестах с 1968 года. Демонстранты ведут себя отнюдь не мирно: в центре французской столицы, в том числе на Елисейских полях, которые называют самой красивой улицей мира, жгут автомобили и бьют витрины.

Всем известно: французы умеют бунтовать, делают это дружно и со вкусом. Франция славится своими революционными традициями, так что аналитики соревнуются в остроумии, сравнивая нынешние манифестации то с Великой французской революцией, то с "арабской весной", то с киевским Майданом.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами 20

В пылу общественных беспорядков все средства хороши: в сети распространилось видео, на котором полиция ставит на колени подростков, и министру образования пришлось оправдываться: не мы такие – жизнь такая.

Одни пишут, что народ взбунтовался на волне всеобщей нелюбви к президенту-миллионеру Эммануэлю Макрону, который даже не пытается понять простых людей.

Другие уточняют, что последней каплей стали массовая миграция и открытие французских границ. Третьи восклицают, что протесты в центре Парижа, из-за которых город, вместо того, чтобы спокойно готовиться к Рождеству, оказался почти на военном положении, - это позор для Франции.

Некоторые уже усомнились в том, что нынешние беспорядки начались по народной инициативе. Неужели опять вмешались российские спецслужбы? Звучит абсурдно. Но только не для украинцев, которые всюду видят российскую агрессию и заодно угрозу для себя. Как ни странно, с ними солидарны и отдельные члены французского правительства. Правда, эксперты называют такие выпады в сторону России нелепыми и вздыхают, что искать российский след стало прямо-таки модно.

Хотите знать больше? Слушайте новый подкаст ИноСМИ.

Читайте также:

Макрон пошел на уступки, но станет ли французам от этого легче

Майдан в Париже: Трамп ставит Франции условия, но все ищут "след Кремля