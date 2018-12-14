Боязнь полетов: как можно побороть аэрофобию

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В аэропорту Сиднея собаки помогают пассажирам справиться с аэрофобией, пишет РИА Новости.

Австралийская некоммерческая организация вместе с американской авиакомпанией запустили благотворительный проект, который одновременно позволяет снизить нервное напряжение пассажиров перед полетом и тренировать необходимые навыки у собак-поводырей в период их подготовки.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Казус на высоте: молодой человек удивил пассажиров самолета - видео

Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в аэропорту Сиднея туристы в зоне регистрации на рейс могут познакомиться с собаками-поводырями, погладить их, обнять или поиграть с ними. Эксперты отмечают, что благодаря животным атмосфера в зоне вылета стала значительно спокойнее и приятнее, а пассажиры чувствуют себя более счастливыми и расслабленными.

Герваш: боязнь авиаполетов – тяжелое психическое расстройство>>>

Собаки, находясь в здание аэропорта, учатся правильно себя вести, узнают месторасположение эскалаторов, лифтов, что пригодится в их будущей работе. Подготовка собаки-поводыря в Сиднее занимает два года и стоит 35 тысяч долларов.

Читайте также: