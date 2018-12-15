Пока все спали: угрозы США, убийство полицейских и борьба за Арктику

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Цель введения экономических санкций против Москвы - лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона. С таким заявлением выступил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, пишет РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы их (российская – ред.) экономика была слабее, потому, что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам”, - заявил Хербст.

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При этом он, сославшись на данные МВФ, добавил, что ВВП России из-за санкций "теряет больше процента в год".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и Вашингтону нужно обдумать введение дополнительных санкций против России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.

В свою очередь, российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что США использовали этот инцидент, чтобы усилить санкционное давление на Москву со стороны Евросоюза, но у них это не получилось.

Убийство полицейских в Мексике

Три сотрудника федеральной полиции были убиты в результате нападения бандитов в мексиканском штате Мичоакан, сообщило министерство общественной безопасности штата.

По данным ведомства, бандиты обстреляли полицию на дороге между городами Морелия и Патскуаро. "После получения информации была развернута операция в зоне, где вооруженными людьми были ранены трое федеральных полицейских. Через несколько минут они скончались", – говорится в заявлении министерства.

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Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки — "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", которые в начале 2011 года отделились от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско-Новое поколение".

США отказались от борьбы за Арктику

После того, как американский президент Дональд Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, о планах по увеличению присутствия США в Арктике можно забыть, такое мнение высказал обозреватель The Hill Рафаэль Бернал.

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Ранее законопроект об ассигнованиях в области внутренней безопасности предполагал постройку нового ледокола для американской армии, на что планировалось выделить 750 миллионов долларов, однако данный пункт был исключен из документа по инициативе некоторых законодателей, отмечает автор.

С учетом того, что бюджетные средства США тратятся на другие цели, Вашингтон не сможет расширить свое присутствие в Арктике, констатирует Бернал.

Автор отмечает, что благодаря уменьшению толщины ледяного покрова в арктическом регионе появляются возможности разрабатывать месторождения и "открывать новые торговые морские пути". При этом сейчас у России есть сорок ледоколов, а у США - лишь два, причем один из них относится к среднему классу, а срок полезного использования тяжелого ледокола Polar Star, базирующегося в Антарктике, истек 12 лет назад, напоминает Бернал.

Как указывает обозреватель, ранее командующий Береговой охраной США Карл Шульц признавал, что если Вашингтон не будет контролировать ситуацию в Арктике сегодня, то завтра контроль над ней получат соперники Соединенных Штатов.