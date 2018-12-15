16:55 15 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.27
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Видеокамера.

Худшее в мире видео: на YouTube установлен рекорд по дизлайкам

CC BY 2.0 / Deutscher Webvideopreis / Manche Videocamper haben auch ihre Filmausrüstung mitgebracht
В мире
Получить короткую ссылку
69 0 0

Ролик YouTube Rewind 2018, в котором отражены наиболее значимые события по версии хостинга, стал самым непопулярным видео за всю историю сервиса.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. YouTube Rewind был опубликовал шестого декабря. В видео упоминается корейская поп-музыка, флешмоб Kiki Challenge, свадьба Принца Гарри и Меган Маркл, чемпионат мира по футболу, запуск в открытый космос автомобиля Tesla Roadster и многое другое. Чуть более чем за неделю ежегодный отчет от YouTube посмотрели более 129 миллионов человек, сообщило РИА Новости

Видео собрало 2,2 миллиона лайков, а число негативных оценок от пользователей YouTube достигло 11 миллионов, что стало антирекордом видеохостинга.

Зрителей не устроила подборка видеоблогеров — в YouTube Rewind не попали такие звезды сервиса, как игровой стример PewDiePie, Логан Пол, снявший ролик в японском "лесу самоубийц" Аокигахара, индийский канал T-Series и другие. Вместо этого в ролике оказались актер Уилл Смит, телеведущие Джон Оливер и Тревор Ноа.

Снег цвета тирамису выпал в Китае
AP
Снег цвета тирамису выпал в Китае

До этого статус самого непопулярного ролика на YouTube принадлежал клипу певца Джастина Бибера на песню Baby, который посмотрели более двух миллиардов раз. Чтобы собрать около десяти миллионов дизлайков, музыкальному видео понабилось почти девять лет. При этом YouTube Rewind 2018 хватило всего нескольких дней, чтобы обойти результаты клипа в антирейтинге.

Красивейший звездопад: метеорный поток Геминиды - видео>>>

Каждый год YouTube собирает в видеоотчете самых популярных блогеров, а также наиболее запомнившиеся события, мемы, тренды, музыкальные композиции и видеоролики. Rewind выпускают с 2010 года.

По теме

В Кишиневе работники муниципальных служб провоцируют ДТП - видео
Дуэт "Любаня" зарядит хорошим настроением в это утро - видео
Забавное видео девушки с собакой в тренажерном зале рассмешило сеть
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова
    Археологический рай

    Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это интересно: уходящий 2018 год глазами корреспондентов Sputnik - фото
Пассажир снял на видео, как самолет разваливается прямо в полете
Самолет начал разваливаться в полете - пассажир снял это на видео
В каком возрасте выходят на пенсию в странах СНГ
В каком возрасте в разных странах выходят на пенсию

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться