Худшее в мире видео: на YouTube установлен рекорд по дизлайкам

Ролик YouTube Rewind 2018, в котором отражены наиболее значимые события по версии хостинга, стал самым непопулярным видео за всю историю сервиса.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. YouTube Rewind был опубликовал шестого декабря. В видео упоминается корейская поп-музыка, флешмоб Kiki Challenge, свадьба Принца Гарри и Меган Маркл, чемпионат мира по футболу, запуск в открытый космос автомобиля Tesla Roadster и многое другое. Чуть более чем за неделю ежегодный отчет от YouTube посмотрели более 129 миллионов человек, сообщило РИА Новости.

Видео собрало 2,2 миллиона лайков, а число негативных оценок от пользователей YouTube достигло 11 миллионов, что стало антирекордом видеохостинга.

Зрителей не устроила подборка видеоблогеров — в YouTube Rewind не попали такие звезды сервиса, как игровой стример PewDiePie, Логан Пол, снявший ролик в японском "лесу самоубийц" Аокигахара, индийский канал T-Series и другие. Вместо этого в ролике оказались актер Уилл Смит, телеведущие Джон Оливер и Тревор Ноа.

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До этого статус самого непопулярного ролика на YouTube принадлежал клипу певца Джастина Бибера на песню Baby, который посмотрели более двух миллиардов раз. Чтобы собрать около десяти миллионов дизлайков, музыкальному видео понабилось почти девять лет. При этом YouTube Rewind 2018 хватило всего нескольких дней, чтобы обойти результаты клипа в антирейтинге.

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Каждый год YouTube собирает в видеоотчете самых популярных блогеров, а также наиболее запомнившиеся события, мемы, тренды, музыкальные композиции и видеоролики. Rewind выпускают с 2010 года.