НЛО атакует: "летающая тарелка" в штате Нью-Йорк попала на видео

Пока уфологи уверяют, что это - НЛО, скептики смеются и утверждают - в небо запустили обычную игрушку.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Еще один неопознанный летающий объект попал на видео. В небе над штатом Нью-Йорк очевидцы засняли непонятный объект в форме диска, который быстро передвигается среди облаков.

Видео было загружено в интернет одним из участников группы по поиску НЛО в начале декабря. Сообщается, что объект был замечен над городом Ютика в округе Онейда штата Нью-Йорк, который располагается в долине Мохок.

Уфологи считают, что речь может идти о внеземном объекте, судя по невероятной скорости передвижения и маневренности объекта. По их мнению, на кадрах видео хорошо видно, что это не самолет, не дрон и не птица.

Скептики считают, что на самом деле на кадрах заснят игрушечный диск "фрисби", а авторы видео умело создали иллюзию большого аппарата, летящего на значительной высоте.