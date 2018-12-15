Организаторы Давосского форума сняли ограничения с предпринимателей из России

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сняли ограничения, которые ранее были наложены на российских бизнесменов. Таким образом, официальная делегация правительства РФ поедет в Давос. Об этом сообщил РИА Новости источник в кабинете министров России.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил он.

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Российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе банка ВТБ Андрею Костину ранее было отказано в участии в Давосском форуме из-за того, что они фигурируют в санкционном списке США.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если эти ограничения останутся в силе, то Россия откажется от участия в форуме. При этом президент Владимир Путин отмечал, что бизнесмены сами вправе решать вопрос о приезде на ВЭФ.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.