Пока все спали: мощное землетрясение, крушение вертолета и извержение вулкана

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12.46 по местному времени (6.46 утра по кишиневскому времени - ред.) в уезде Синвэнь городского округа Ибинь. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

© Sputnik / Виталий Аньков Землетрясения в Молдове: народные приметы и предчувствия животных

Столб пепла в Индонезии

Извержение вулкана Сопутан произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает РИА Новости.

Ранее в октябре сообщалось, что за сутки дважды произошло извержение вулкана Гамалама после землетрясения. Тогда специалисты оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

Как сообщает агентство, извержение вулкана Сопутан произошло в северной части Сулавеси около 3.09 воскресенья по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

© AP Photo / Salvatore Allegra Супервулкан в Европе на грани взрыва, и он опаснее Йеллоустоуна

Крушение медицинского вертолета

Вертолет скорой помощи Agusta A109S разбился в ночь на воскресенье в Португалии, четыре человека погибли, сообщается на сайте Национального института неотложной помощи.

"Около 01.30 (03.30 ночи по кишиневскому времени - ред.) был обнаружен вертолет неотложной медицинской помощи, который числился пропавшим. Воздушное судно было обнаружено в горах Серра-де-Пиаш, муниципалитет Валонгу. К сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что вертолет летел в неблагоприятных погодных условиях. В то же время причины крушения еще предстоит выяснить.