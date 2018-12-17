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Огонь в Афинах. Архивное фото

Пока все спали: титул "Мисс Вселенная", взрыв в Греции, ганбольный финал

© Sputnik / Костис Нтантамис
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй.

Финал прошел в понедельник в Бангкоке.

Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Взрыв в Греции

Мощный взрыв прогремел в понедельник вблизи здания греческого телеканала Skai в пригороде Афин. Как уточняет Associated Press, в действие было приведено неустановленное мощное взрывное устройство. В результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщает телеканал "Звезда", перед произошедшим в штаб-квартиру телеканала поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящемся ЧП. Благодаря этому был эвакуирован персонал, что и позволило избежать жертв.

Здание же получило значительный ущерб. В настоящее время ответственность за взрыв никто на себя не взял. По информации прессы, связанные со СМИ объекты в Греции и ранее становились целями вооруженных анархистских группировок.

Неудачный финал

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в финале чемпионата Европы и стала серебряным призером турнира.

"Отвратительная игра в финале. Особенно второй тайм показал, что у нас полностью отсутствует задняя линяя. Я говорю про атаку, некому было бросить. Очень тяжело играть, когда такая атака", — заявил по итогам встречи главный тренер россиянок Евгений Трефилов.

Финальная встреча, состоявшаяся в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 24:21 в пользу француженок.

"Для меня существует только первое место. Второе место и другие результаты не имеют значения. Я очень расстроена этим результатом. Поздравляю команду Франции с победой" - сказала журналистам один из лучших игроков сборной России на турнире Анна Вяхирева.

Снимки с места катастрофы

Голландское издание Scramble Magazine опубликовало фотографии рухнувшего украинского истребителя Су-27.

На снимках видно, что самолет упал в поле, фонарь кабины пилота открыт, позади машины — черный след.

Авиакатастрофа произошла 15 декабря, во время плановых учений, на расстоянии полутора километров от военного аэродрома в Озерном под Житомиром. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать.

Погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" ВВС Украины.

Умер создатель Vine

На 36-м году жизни скончался один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine и онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источник в полиции. 

Пользователь смартфона смотрит Youtube, архивное фото.
CC0 / Pixabay / StockSnap
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Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

По данным портала, в воскресенье в полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

Колин Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo. В 2013-м стал генеральным директором сервиса Vine, который он основал вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015-м Кролл занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

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