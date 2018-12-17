В Сети появилась новая оптическая иллюзия - видео

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Житель Италии Дарио Бонзи заметил удивительное природное явление во время своей прогулки в Камонике, в одной из самых больших долин в центральных Альпах. Об этом сообщило РИА Новости.

На кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей. Однако при прикосновении к ней становится понятно, что струя воды течет.

"Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!", – признался Бонзи.

Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, то есть течением, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях ее движения.