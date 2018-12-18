Пока все спали: голосование в ООН, токсичные ракеты, Тарантино ограбили

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Генассамблея ООН в понедельник рассматривала на заседании проект резолюции России против героизации нацизма, которую предварительно одобрил Третий комитет ГА в ноябре. За принятие резолюции проголосовали 129 стран, 54 страны воздержались, а Украина и США, как и ожидалось, выступили против, сообщает РИА Новости.

Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

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Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

Резолюция, в частности, призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также документ рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации "всеми соответствующими средствами, в том числе, сообразно обстоятельствам, — законодательно, обеспечив при этом, чтобы закрепленное в законодательстве определение расовой дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции".

Токсичные ракеты

Два последних пуска ракет-носителей "Рокот" с токсичными компонентами топлива и украинской системой управления состоятся в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В 2019 году планируется осуществить два пуска "Рокотов" с разгонными блоками "Бриз-КМ" с космодрома Плесецк, после чего эксплуатация ракеты будет завершена", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в первом пуске в июне-июле планируется вывести на орбиту три спутника связи "Гонец-М", во втором — геодезический аппарат "Гео-ИК-2".

"Не исключено, что "Гео-ИК-2" полетит раньше "Гонцов-М", — добавил источник.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в 2019 году планируется провести три последних пуска "Рокотов" - с геодезическим аппаратом "Гео-ИК-2", тремя спутниками низкоорбитальной системы связи "Гонец-М" и с военными аппаратами связи.

Во всех ступенях ракеты "Рокот" и в блоке "Бриз-КМ" используются токсичные компоненты топлива (горючее — несимметричный диметилгидразин, окислитель — азотный тетраоксид). Система управления ракеты произведена на украинском предприятии "Хартрон".

Кража у Тарантино

В Лос-Анджелесе двое мужчин ограбили дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино, пишет портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что Тарантино находился дома поздней ночью, когда услышал два мужских голоса. Грабители вошли в дом через окно.

При этом отмечается, что, увидев неизвестных, Тарантино "оказал им сопротивление", однако это не исправило положения, так как злоумышленникам все же удалось сбежать.

По данным портала, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.

Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.

Санта готов к путешествию

Главный волшебник католического рождества Санта-Клаус из Лапландии сообщил, что планирует в уходящие дни 2018 года посетить Россию.

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"Сейчас план таков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняем множество деталей, потому что Россия - прекрасная, огромная страна с множеством чудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", - рассказал Санта-Клаус в интервью РИА Новости.

Также рождественский герой отметил, что подготовка к поездке идет полным ходом.

"Вместе с моими эльфами и северными оленями мы добавляем последние штрихи к плану поездки в этом году, но я точно знаю, что начало моего большого праздничного путешествия будет положено здесь, в Рованиеми, 23 декабря", - отметил Санта.

Санта-Клаус проживает в официальной резиденции, расположенной в деревне на Полярном круге близ финского города Рованиеми. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок, уточняют эльфы на официальном сайте волшебника.