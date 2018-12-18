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Кинозал.

Невыносимо страшно: названы лучшие фильмы ужасов уходящего года

© Fotolia / Mikhail Malyshev
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Портал Screen Rant составил рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Главным хоррором года была выбрана картина "Реинкарнация" начинающего американского режиссера Ари Астера, пишет РИА Новости

По сюжету после смерти матери главной героини в ее доме начинают происходить сверхъестественные вещи. По мнению авторов рейтинга, "Реинкарнация" - тот фильм, который "точно не захочется пересматривать".

Второе место занял фильм "Тихое место", снятый Джоном Красинки. Режиссер также стал одним из сценаристов картины и сыграл в ней главную мужскую роль. "Тихое место" рассказывает историю семьи, живущей в населенном монстрами месте. Главное условие выживания героев – общение без единого звука.

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Тройку лучших фильмов ужасов по версии портала замыкает "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино. Главные роли в ремейке фильма 1977 года сыграли Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Дорис Хик. "Завораживающий и ужасный" - охарактеризовал Screen Rant работу Гуаданьино.

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В топ-5 списка также вошли британский хоррор "Истории призраков" Джереми Дайсона и "Выжившая", снятая Корали Фаржеа. Картину Дайона авторы списка назвали "по-настоящему пугающей и ловко рассказанной". "Выжившую" же эксперты не рекомендовали к просмотру для зрителей со слабым желудком.

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