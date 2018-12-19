Пока все спали: сильный пожар, высокопрочный материал, смерть Мартьянова

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Приблизительно шесть сотен домов оказались уничтожены пожаром в бразильском городе Манаус. Об этом сообщила спасательная служба штата Амазонас.

По информации портала Globo, в результате возгорания пострадали четыре человека, данных о погибших пока нет.

Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных домов, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома.

Огромное количество транспортных средств, припаркованных у обочин, сильный ветер и авария в электросети не давали пожарным долгое время начать борьбу с огнем.

Скончался Олег Мартьянов

Известный советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет, сообщили в Малом театре.

"Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара", - говорится в сообщении.

Коллектив Малого театра приносит соболезнования родным и близким артиста.

Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. Свою творческую работу артист связал с Малым театром, куда его приняли сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина в 1973 году.

За свою карьеру актер участвовал в более чем семидесяти постановках и фильмах. Самыми известными его работами являются фильмы "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула", "Посвящение в любовь", а также ряд спектаклей на сцене Малого театра.

Не плавится и в огне не горит

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Российской академии наук (РАН) создали новый высокопрочный керамический материал, который выдерживает температуры выше 2600 градусов по Цельсию и может использоваться в авиационной промышленности, сообщает ДВФУ.

"Установлено, что в результате 40-минутного воздействия сверхзвукового потока воздуха на образец не произошло его разрушения, а потеря массы составила 0,04%. Эксперимент подтвердил высокие прочностные характеристики композита", — говорится в сообщении.

По данным авторов разработки, высокотехнологичная керамика перспективна для применения в промышленности. Этот материал может использоваться для конструкционной основы носовых обтекателей и острых кромок крыльев самолетов, которые испытывают значительные перепады температур при сверхскоростном разогреве - до 2600 градусов по Цельсию.

Исследование принесло авторам победу в конкурсе на лучшую научную статью 2018 года в "Журнале неорганической химии".

Дельфины любят смотреть ТВ

Американские ученые решили показать дельфинам видео на экране телевизора и заметили признаки интереса у животных, сообщает Daily Mail.

Исследователи из американского штата Флорида решили через подводные окна показать дельфинам кадры с изображением китообразных из документального сериала телеканала BBC "Планета Земля", а также мультипликационный сериал "Губка Боб Квадратные штаны".

Во время показа ученые следили за поведением дельфинов, искали в нем признаки интереса к происходящему - такие как кивание головой, касание лбом стекла, или же агрессии – резкие движения во время плавания.

Было обнаружено, что дельфины не только не возражали против того, что им показывали по телевизору, но и в отдельных случаях проявляли повышенный интерес.

Исследователи отметили, что наблюдение за тем, как дельфины реагируют на разные видеоролики, может стать одним из новых способов изучения их мышления.