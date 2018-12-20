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Авария. Архивное фото

Пока все спали: авария, землетрясение, возвращение космонавтов

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, произошедших минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла на трассе, которая ведет из Каушан к пограничному пункту Паланка. Легковой автомобиль примерно в 15 километрах от молдавско-украинской границы врезался в грузовик и практически превратился в груду металла.

ДТП на трассе Каушаны-Паланка
© Photo: Facebook / Город без маршруток! / Lexx Bodylev
ДТП на трассе Каушаны-Паланка

Снимок с места ДТП появился в сети. Очевидцы произошедшего сообщают, что авария произошла из-за того, что на транспортном средстве не было отражателей и водитель легкового автомобиля просто не видел, что находится впереди.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Это уже не первая авария на данном участке трассы. Всего две недели назад там же произошло такое же серьезное столкновение. 

Сейсмограф в работе
© Fotolia / Petrovich12
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Землетрясение в Румынии

Ночью в уезде Вранча зарегистрирован новый подземный толчок. Это произошло в 01.52 по кишиневскому времени. Магнитуда составила 2,1, а очаг залегал на глубине 65 километров. Поскольку землетрясение было слабым, то его не ощутили даже жители Румынии.

Примечательно, что подземные толчки регистрируются в соседней стране уже третьи сутки подряд. 19 декабря во Вранче было землетрясение магнитудой 3,3, а днем ранее в Бузэу зарегистрировали подземный толчок магнитудой 3,1.

Космонавты вернулись с МКС

Трое космонавтов успешно вернулись на Землю с Международной космической станции, приземлившись в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09", пишет РИА Новости.

В связи с низкой облачностью спасатели не сразу смогли обнаружить место приземления капсулы с космонавтами.

В спускаемом аппарате с Международной космической станции вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор. 

Видеозапись аварии Союза
РОСКОСМОС
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Они доставили на Землю улики, необходимые для ведущегося Роскосмосом и следственными органами расследования причин появления "дырки" в "Союзе": взятые в ходе выхода российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, которым было закрыто отверстие, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека. В герметике и мазках предполагается найти инородные включения, чтобы определить было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. На пластинах планируется искать следы от сверла.

Ориентировочно 21 декабря улики будут переданы следственным органам.

Помимо того, "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.

Президент Бразилии под подозрением

Генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж выдвинула в среду обвинения против президента Мишела Темера в рамках расследования коррупции и отмывания денег в портовом секторе страны, сообщает канал Globo. 

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о подозрениях в том, что Темер мог подписать документ в пользу транспортной компаний Rodrimar SA, работающей в этой сфере. Еще в октябре федеральная полиция южноамериканской страны сообщала, что Темер мог получить напрямую от портового сектора взятки на общую сумму в 5,9 миллиона реалов (около 1,5 миллиона долларов).

Эта сумма якобы выплачивалась в течение 2000-2014 годов. Также полиция считает, что за этот период Темер мог получить от предприятий портовой отрасли еще 17 миллионов реалов (около 4,3 миллиона долларов) на свою политическую деятельность.

Суд сказал "нет"

Суд в Японии отклонил просьбу прокуратуры продлить срок предварительного задержания бывшего председателя совета директоров автомобильной компании Nissan и главы ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона, арестованного по подозрению в финансовых нарушениях, передало агентство Киодо.

По его данным, Гон может быть освобожден под залог.

Он был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы, в частности те, которые ему полагаются после ухода в отставку.

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