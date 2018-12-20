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Католический храм, архивное фото

В Италии священник и прихожане храма отравились марихуаной

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
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Оказалось, что в церковь захаживают очень изысканные шутники, и в карманах у них - много интересного, чем они, кстати, готовы поделиться с прихожанами.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В итальянском городе Кьети священник и прихожане одного из храмов обратились за медицинской помощью из-за отравления.

Правда, отравление это весьма "экзотическое" – оказалось, что несколько молодых людей решили пошутить и заменили в курильницах ладан на марихуану, передают международные СМИ.

Пожар
CC0 / Pixabay / ernie
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Когда священник зажег ладанки, церковь наполнилась дымом, а все присутствующие вошли в состояние замешательства. Они и были доставлены в больницу, пишет итальянская пресса. Все это стало очевидным после того врачи констатировали причину интоксикации по итогам обследования.

Сейчас состояние пострадавших – хорошее. Виновных в произошедшем ищут теперь по всему городу. Им предстоит дать полиции объяснения за совершенные действия.

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Теги:
отравление, церковь, Италия, наркотики, марихуана
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