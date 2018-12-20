Пока вы работали: драка депутатов, пес-гений и свойства марихуаны

Драка из-за плаката, обучение с собакой, а также открытия о влиянии марихуаны на сперму - шокирующие новости минувшего четверга.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Еще не пятница, но кому-то явно уже не сиделось на рабочем месте в четверг днем. Например, что делают наши народные избранники, когда им надоедает заседать? Правильно - едят. А вот на Украине парламентарии пошли другим путем. Как пишут местные СМИ, депутаты Верховной рады устроили массовую драку прямо в стенах здания Законодательного собрания.

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Вне критики

Картинку передали и телеканалы: на кадрах видно, как мужчины набрасываются друг на друга с кулаками. Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич, отмечает ria.ru. Недовольство последнего вызвал висящий на трибуне плакат с критикой политика Виктора Медведчука. Шуфрич сорвал постер, после чего на него напал коллега Береза. Далее столкновение двух депутатов переросло в массовую драку, в ходе которой больше всего пострадал нардеп Юрий Бойко.

Потасовка произошла после голосования за закон, которым каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия. За законопроект о внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", которыми обязывают религиозные организации с руководящим центром управления в России указывать в названии свою принадлежность, проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Драка произошла сразу после завершения голосования.

Собака-гений

Читая все это, можно отметить, что животные иногда ведут себя гораздо разумнее, чем люди. Например, в США собака породы золотистый ретривер по кличке Гриффин стала первым четвероногим, получившим диплом о высшем образовании. Документ был выдан в Университете Кларксон (город Потсдам, штат Нью-Йорк), пишет уже американская пресса.

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Как отмечается, это решение руководство учебного заведения приняло после того, как животное прошло весь курс обучения в области медицины вместе со своей хозяйкой. Согласно документам, Гриффин прошел курс по эрготерапии.

Бриттани Хоули, 25-летняя хозяйка питомца, прикована к инвалидному креслу в связи с тяжелым заболеванием. В течение курса обучения ее сопровождал Гриффин. Поэтому администрация вуза решила, что пес заслужил диплом о высшем образовании ничуть не меньше, чем Хоули.

"Мы учились, как стать работающей командой, учились заботиться друг о друге и вместе начинали новое приключение! Сегодня мы закончили этот сумасшедший, веселый и захватывающий опыт и воплотили в жизнь мою мечту", – призналась девушка в социальных сетях.

По ее словам, она счастлива, что Бог позволил Гриффину быть рядом с ней. Она рассказала, что собака помогает ей в повседневной жизни, в том числе открывает и закрывает двери, включает и выключает свет и приносит различные предметы.

Курить иль не курить

Неизвестно, что именно повлияло на столь серьезное развитие мозга у этого пса, но вот некоторые свойства марихуаны способны менять сперму. Это показали исследования ученых, результаты которых были опубликованы в журнале Epigenetics, сообщает Sky News. Уточнив, что употребление марихуаны влияет на экспрессию генов и вызывает структурные и регулятивные изменения в ДНК. Похоже, любители каннабиса должны задуматься: или здоровое потомство, или...кружку воды на старости лет отпрыски подадут щупальцами.

"Мы установили, что последствия употребления каннабиса для репродуктивного здоровья мужчин не являются "нулевыми"", - рассказал один из исследователей Скотт Коллинз. Эксперименты проводились на крысах, а также в одном исследовании приняли участие 24 мужчины.

Это пока все на сегодняшний день, 20 декабря, который, кстати говоря, был ознаменован еще и тем, что 80 лет назад в СССР ввели трудовые книжки, 67 лет назад в США создана первая атомная электростанция, а 51 год назад англичане Йен Андерсон и Гленн Корник создали рок-группу Jethro Tull, назвав ее именем английского агронома-новатора XVIII века.

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