21:23 20 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.32
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.63
Поиск
Кулак.

Пока вы работали: драка депутатов, пес-гений и свойства марихуаны

CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
В мире
Получить короткую ссылку
204 0 0

Драка из-за плаката, обучение с собакой, а также открытия о влиянии марихуаны на сперму - шокирующие новости минувшего четверга.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Еще не пятница, но кому-то явно уже не сиделось на рабочем месте в четверг днем. Например, что делают наши народные избранники, когда им надоедает заседать? Правильно - едят. А вот на Украине парламентарии пошли другим путем. Как пишут местные СМИ, депутаты Верховной рады устроили массовую драку прямо в стенах здания Законодательного собрания. 

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Побоище в центре Кишинева: задержан иностранец, один человек в больнице

Вне критики

Картинку передали и телеканалы: на кадрах видно, как мужчины набрасываются друг на друга с кулаками. Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич, отмечает ria.ru. Недовольство последнего вызвал висящий на трибуне плакат с критикой политика Виктора Медведчука. Шуфрич сорвал постер, после чего на него напал коллега Береза. Далее столкновение двух депутатов переросло в массовую драку, в ходе которой больше всего пострадал нардеп Юрий Бойко.

Потасовка произошла после голосования за закон, которым каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия. За законопроект о внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", которыми обязывают религиозные организации с руководящим центром управления в России указывать в названии свою принадлежность, проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Разъяренный питбуль напал на лошадь, но это было очень большой ошибкой – видео
© Youtube / Paws Channel
Не для слабонервных: драка разъяренного питбуля и лошади – видео

Драка произошла сразу после завершения голосования.

Собака-гений

Читая все это, можно отметить, что животные иногда ведут себя гораздо разумнее, чем люди. Например, в США собака породы золотистый ретривер по кличке Гриффин стала первым четвероногим, получившим диплом о высшем образовании. Документ был выдан в Университете Кларксон (город Потсдам, штат Нью-Йорк), пишет уже американская пресса.

Ученые обнаружили, как изменились кошки за несколько столетий>>>

Как отмечается, это решение руководство учебного заведения приняло после того, как животное прошло весь курс обучения в области медицины вместе со своей хозяйкой. Согласно документам, Гриффин прошел курс по эрготерапии.

Бриттани Хоули, 25-летняя хозяйка питомца, прикована к инвалидному креслу в связи с тяжелым заболеванием. В течение курса обучения ее сопровождал Гриффин. Поэтому администрация вуза решила, что пес заслужил диплом о высшем образовании ничуть не меньше, чем Хоули.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
Пока все спали: жестокая драка в Кишиневе из-за девушки и стрельба в США

"Мы учились, как стать работающей командой, учились заботиться друг о друге и вместе начинали новое приключение! Сегодня мы закончили этот сумасшедший, веселый и захватывающий опыт и воплотили в жизнь мою мечту", – призналась девушка в социальных сетях.

По ее словам, она счастлива, что Бог позволил Гриффину быть рядом с ней. Она рассказала, что собака помогает ей в повседневной жизни, в том числе открывает и закрывает двери, включает и выключает свет и приносит различные предметы.

Курить иль не курить

Неизвестно, что именно повлияло на столь серьезное развитие мозга у этого пса, но вот некоторые свойства марихуаны способны менять сперму. Это показали исследования ученых, результаты которых были опубликованы в журнале Epigenetics, сообщает Sky News. Уточнив, что употребление марихуаны влияет на экспрессию генов и вызывает структурные и регулятивные изменения в ДНК. Похоже, любители каннабиса должны задуматься: или здоровое потомство, или...кружку воды на старости лет отпрыски подадут щупальцами. 

наручники
© Flickr/ ndlon
Полкило марихуаны пытались вывезти из Молдовы в Румынию

"Мы установили, что последствия употребления каннабиса для репродуктивного здоровья мужчин не являются "нулевыми"", - рассказал один из исследователей Скотт Коллинз. Эксперименты проводились на крысах, а также в одном исследовании приняли участие 24 мужчины.

Это пока все на сегодняшний день, 20 декабря, который, кстати говоря, был ознаменован еще и тем, что 80 лет назад в СССР ввели трудовые книжки, 67 лет назад в США создана первая атомная электростанция, а 51 год назад англичане Йен Андерсон и Гленн Корник создали рок-группу Jethro Tull, назвав ее именем английского агронома-новатора XVIII века.

Кстати, не пропустите наши утренние новости. Пока вы проснетесь, мы уже будем знать, что происходит в стране и мире.

По теме

Порочные связи в дикой природе: почему многие животные полигамны
Видеофакт: сколько сегодня стоит марихуана в Кишиневе
Домашняя лаборатория по изготовлению марихуаны в Молдове - не миф
Теги:
драка, собака, марихуана
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться