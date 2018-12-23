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Свиньи и кошка

Свинячьи нежности – эмоционально зашкаливающее видео

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
В мире
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Тема:
Утро с нами! (220)
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Смотрите на видео, как "старый год обнимается с новым" - искренняя дружба собаки и свиньи, запечатленная на камеру.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Все больше просмотров набирает опубликованная в соцсетях видеозапись, на которой овчарка и свинья вылизывают друг друга. 

Модели на показе, архивное фото
THOMAS COEX / AFP
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Встав на задние лапы и опершись передними на парапет загона, овчарка подставляет морду свинье, находящейся внутри огороженной территории. А та, в свою очередь, вылизывает мохнатого друга. Пес же через несколько секунд отвечает взаимностью.

Вот такая межвидовая дружба – пес свинье, выходит, товарищ!

Эта видеозапись еще более символична, учитывая, что год уходящий, по Восточному календарю, "принадлежит" собаке, а грядущий - свинье.

"Старый год обнимается с новым" - так озаглавили это видео в соцсетях.

Тема:
Утро с нами! (220)

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Теги:
дружба, собака
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