Свинячьи нежности – эмоционально зашкаливающее видео

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Все больше просмотров набирает опубликованная в соцсетях видеозапись, на которой овчарка и свинья вылизывают друг друга.
Встав на задние лапы и опершись передними на парапет загона, овчарка подставляет морду свинье, находящейся внутри огороженной территории. А та, в свою очередь, вылизывает мохнатого друга. Пес же через несколько секунд отвечает взаимностью.
Вот такая межвидовая дружба – пес свинье, выходит, товарищ!
Эта видеозапись еще более символична, учитывая, что год уходящий, по Восточному календарю, "принадлежит" собаке, а грядущий - свинье.
"Старый год обнимается с новым" - так озаглавили это видео в соцсетях.