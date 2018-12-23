Наркобизнес в одних трусах: как в Англии ловят уличных дилеров - фото

На фото видно, как полицейский здоровяк, улыбаясь, несет легкого для него парнишку в участок, на задержанном - одни лишь серые "семейки".

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Английские СМИ взбудоражили общество весьма необычными фотоснимками – местный полицейский несет в участок на плече задержанного им юного наркодилера, на котором из одежды - лишь одни трусы.

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Оказалось, что 18-летний Рис Уильямс пытался удрать. Но для парня эта затея оказалась бесполезной.

Уильямс – член крупного наркосиндиката. В полиции утверждают, что банда зарабатывала по четыре тысячи фунтов в день, а очередь к ним была почти как в супермаркете.

Все обвиняемые, входящие в преступный синдикат, должны теперь получить большие тюремные сроки.