Наркобизнес в одних трусах: как в Англии ловят уличных дилеров - фото

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Английские СМИ взбудоражили общество весьма необычными фотоснимками – местный полицейский несет в участок на плече задержанного им юного наркодилера, на котором из одежды - лишь одни трусы.
Оказалось, что 18-летний Рис Уильямс пытался удрать. Но для парня эта затея оказалась бесполезной.
Уильямс – член крупного наркосиндиката. В полиции утверждают, что банда зарабатывала по четыре тысячи фунтов в день, а очередь к ним была почти как в супермаркете.
Все обвиняемые, входящие в преступный синдикат, должны теперь получить большие тюремные сроки.