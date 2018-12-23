Moldavo vero: музыкальное трио в Черновцах - видео

Смотрите на видео, как трое музыкантов исполняют в Черновцах молдавскую народную музыку.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Не оставляет равнодушным никого видео уличных музыкантов в Черновцах – в этом украинском городе, где традиционно проживают также и молдаване, национальную музыку исполняют прямо на улице.

Музыкальное трио, женщина и двое мужчин, играют на трубе, аккордеоне и барабане молдавскую народную музыку в парке.

Знакомые многим с детства мотивы породили множество позитивных откликов в комментариях. Правда, кое-кто подметил, что глаза у этих людей грустные, и, видимо, не столько любовь к музыке, сколько нужда заставляет их работать уличными музыкантами.