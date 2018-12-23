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Moldavo vero: музыкальное трио в Черновцах - видео

© Sputnik / Алексей Даничев
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12010

Смотрите на видео, как трое музыкантов исполняют в Черновцах молдавскую народную музыку.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Не оставляет равнодушным никого видео уличных музыкантов в Черновцах – в этом украинском городе, где традиционно проживают также и молдаване, национальную музыку исполняют прямо на улице.

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
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Музыкальное трио, женщина и двое мужчин, играют на трубе, аккордеоне и барабане молдавскую народную музыку в парке.

Знакомые многим с детства мотивы породили множество позитивных откликов в комментариях. Правда, кое-кто подметил, что глаза у этих людей грустные, и, видимо, не столько любовь к музыке, сколько нужда заставляет их работать уличными музыкантами.

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Теги:
Черновцы, молдаване, музыка
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