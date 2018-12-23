У кого финансы перестанут петь романсы: денежный гороскоп на 2019 год

Наступающий 2019-й год в целом будет благоприятным в финансовом плане. Это связано с тем, что хозяйка года – Желтая Свинья благоволит тем, кто упорно трудится и добивается своего.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. 2019-й год не слишком удачен для проведения рисковых сделок, однако знаки зодиака в целом будут себя чувствовать комфортно.

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Козерог

Представителями этого знака Зодиака стоит поберечь свои накопления. С наступлением весны захочется тратить деньги на себя любимую/любимого, а не складывать их в кубышку. В такие моменты стоит хорошо взвесить все за и против. Иначе есть риск в одно утро проснуться с пустым кошельком. Впрочем, во второй половине года Козерогов ожидает "денежный дождь". Начальство проявит инициативу и выпишет солидную премию за хорошую работу.

Водолей

Некоторые из вас в конце года сознательно пошли на финансовые риски. Недовольство сложившейся ситуацией и желание улучшить материальное положение перечеркнуло все хорошее, что было раньше. Кто-то из Водолеев уже начал искать новую работу. Жизнь с нового листа не будет гладкой. Придется заново налаживать отношения с коллективом и доказывать новому руководству свой профессионализм. Заметное улучшение финансовой ситуации ожидается к концу 2019-го года.

Рыбы

Рыбы в 2019-м году будут четко идти к поставленной цели. Для воплощения задуманного им понадобятся приличные деньги. Звезды не советуют брать кредиты в банках или у частных лиц. Лучше немного подождать и скопить необходимую сумму. Хозяйка года – Желтая Свинья время от времени будет подбрасывать дополнительные заработки. Рыбам главное не лениться и браться за любое предложение. В целом год хорош с материальной точки зрения. На этот период Рыбы забудут о том, что такое безденежье.

Овен

Хозяйка года – Желтая Свинья склонна к накопительству, поэтому поощряет тех, кто рационально расходует средства. Об этой особенности Овнам в 2019-м году не стоит забывать. Друзья, родные постоянно будут провоцировать на новые траты. Половина из них будет совсем необязательной. Хорошо заработать в наступающем году смогут представители этого знака Зодиака, занимающиеся мелким бизнесом. Дела у них пойдут отлично, новые контракты сулят солидную прибыль. Овны, работающие на стабильную зарплату, не должны слишком рассчитывать на улучшение материального положения. Доходы останутся неизменными.

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Телец

Вы старательны и ответственны. Эти качества не останутся незамеченными вышестоящим руководством. Тельцов в 2019-м году ожидает солидное повышение зарплаты. Представители этого знака Зодиака давно знают, как потратить лишние деньги. Прекрасная половина пожелает серьезно вложиться в свою красоту и здоровье. Мужчины-Тельцы задумаются о серьезных покупках. Некоторые из них приобретут новую машину. С осторожностью к необдуманным тратам стоит подходить в октябре. Есть риск выбросить солидную сумму на ветер.

Близнецы

Ваш расчётливый ум позволяет всегда держать финансы в порядке. Близнецы не славятся чрезмерной щедростью. Каждую покупку они хорошо обдумывают. Склонность к накопительству в 2019-м будет поощрять хозяйка года – Желтая Свинья. Не удастся избежать непредвиденных расходов в середине лета. Особенно это касается семейных Близнецов. Они захотят побаловать домашних и отправятся всей семьей в дальнее путешествие. Звезды советуют запастись дополнительной суммой. В отпуске Вы потратите больше, чем планировали.

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Рак

Деловым Ракам звезды обещают множество интересных предложений. Уже в начале года многим представителям этого знака покажется, что Вселенная одарила их небывалыми возможностями. Торопиться с выводами не стоит. Решения о крупных вложениях нужно принимать только после того, как будут просчитаны все риски, иначе банкротство неизбежно. Остаться "с носом" могут и те Раки, кто не имеет отношения к ведению бизнеса. Людям, получающим ежемесячную зарплату, в 2019-м не стоит замахиваться на слишком дорогие покупки. Звезды советуют жить по средствам. Тем более, что к лету финансовая ситуация станет выправляться.

Дева

В прошлом году некоторые Девы начали воплощать в жизнь новые и интересные идеи. Представителям этого знака нужно набраться терпения, прежде чем получить от них финансовую отдачу. Это касается Дев-бизнесменов и представителей творческих профессий. Не торопите события. Прибавка в кошельке обязательно произойдет. Звезды предупреждают – не вступайте в финансовые авантюры. Они изрядно потерпят Вам нервы. В целом удача в финансовом плане в 2019-м году будет на стороне представителей этого знака Зодиака. Даже если Девы попадут в передрягу, они смогут выйти из нее с достоинством и с минимальным материальным ущербом.

Весы

Стабильность в финансовом плане принесет Весам душевное спокойствие. Представители этого знака Зодиака больше чем другие любят, когда их кошелек наполнен купюрами. Год обещает быть благополучным. Все задуманные траты будут идти по плану. Экономить практически не придется. В конце лета появится возможность удачно вложить деньги. Не упустите свой шанс. Он сулит солидную прибыль. Весы обычно не любят рисковать деньгами, но в 2019-м стоит помнить о том, что хозяйка года – Желтая Свинья благоволит тем, кто не стоит на месте и движется вперед.

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Скорпион

Год начнется с хороших новостей. Звезды обещают Скорпионам перспективные подработки. Представители этого знака Зодиака не должны слишком экономить. Эта практика не принесет положительных результатов. Как раз наоборот, Скорпионам в 2019-м году лучше совершать покупки. И тогда по стечению обстоятельств деньги будут сами приходить в кошелек. Дополнительная работа будет не в тягость. Скорпионы с удовольствием возьмутся за новые проекты, которые принесут не только материальную пользу, но и помогут накопить богатый опыт.

Стрелец

Стоит проявить осторожность в первые три месяца нового года. Не прибегаете к излишним тратам, чтобы потом не брать в долг. Деньги могут понадобиться в апреле-мае. В это время Стрельцы задумают грандиозный проект, который может даже выйти за пределы их материальных возможностей. Излишняя смелость в финансовых операциях будет уместна к началу лета. Расположение звезд поспособствует тому, чтобы всевозможные риски отошли на второй план. В сентябре деньги понадобятся на отдых. Не экономьте на себе. Вы это заслужили.