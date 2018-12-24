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Пока вы спали: закрытие торрентов в Молдове и обвал нефти на мировом рынке

© Fotolia / Peterzayda
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Самое интересное за ночь (128)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавский сайт torrentsmd.com, откуда жители нашей страны качали кино и игры, закроется: с 27-го декабря он будет недоступен.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Все данные будут удалены. Создатели сайта закрывают его, так как у пользователей пропал интерес к обмену информацией. Сейчас появились альтернативные варианты, к примеру, он-лайн кинотеатры,  где можно в режиме реального времени смотреть все, что угодно. Свою работу torrentsmd.com начал в 2006 году, это был первый трекер по обмену информацией в Молдове.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 281 человека

Количество пострадавших увеличилось до 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.
Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Разрушены оказались сотни домов и зданий.

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© Ruptly Associated Press
Последствия цунами в Индонезии

По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

У Индонезии пока нет системы раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

Госпитализация известного артиста

О госпитализации народного артиста России Сергея Юрского сообщили российские СМИ. 

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В воскресенье 83-летнего актера доставили в больницу из дома с воспалением, он находится в сознании. Подробности госпитализации не раскрываются.

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Сергей Юрьевич Юрский — советский и российский актер и режиссер театра и кино, уроженец Ленинграда. С 1978 года Юрский живет и работает в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие. С 1991 года играет и ставит спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.

Обвал нефти

Стоимость нефти Brent пробила отметку в 53 доллара за баррель — так низко она не котировалась с сентября 2017 года. 

Юрий Кротенко
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Рынок не отреагировал на соглашение ОПЕК+, и экономисты уже предупреждают, что падение зашло слишком далеко. 

"Сейчас продавцы нефти руководствуются тем, что добыча в США, Саудовской Аравии и России выросла в этом году более чем на три миллиона баррелей в сутки, что превышает три процента мирового потребления", — поясняет Андрей Кочетков, аналитик компании "Открытие Брокер".

Рынок в ближайшие месяцы может лихорадить.

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