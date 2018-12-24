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здание Министерства иностранных дел (МИД)

Россия не распалась, и что теперь? Прогнозы на 2019 год от "теневого ЦРУ"

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Декабрь – лучшее время строить прогнозы на следующий год. И ведущие аналитические структуры не упускают возможности снова предречь мировой системе безопасности крах, а Путину – очередные победы.

К чему призывает готовиться "Стратфор", так называемое "теневое ЦРУ" США, и где аналитики уже разглядели руку России? В подкасте говорим о прогнозах самых авторитетных аналитических структур США. Разбираются главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его коллеги.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев
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"Стратфор" призывает готовиться к великодержавному соперничеству между США, Китаем и Россией, в рамках которого мы увидим новый виток гонки вооружений и усиление идеологического соперничества.

Китай воспользуется множеством разногласий между средними державами, чтобы ослабить американское наступление. А Россия вместе с Саудовской Аравией будут по-прежнему оперативно реагировать на события на глобальных нефтяных рынках, чтобы не допустить резкого падения цен.

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Вместе с тем, Россия, которую "Стратфор" называет "сердцем Евразии" будет пытаться распространить свое влияние на самые дальние рубежи материка.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев
Путин: в мире нарастает тенденция недооценки ядерной войны

Аналитики американского Совета по международным отношениям уже разглядели "призрак России", реющий над мартовскими выборами на Украине. Справедливости ради, они отметили еще девять стран, на выборы в которых по разным причинам также стоит обратить внимание.

А агентство "Блумберг" решило вообще не радовать читателей позитивными прогнозами на 2019 год, предложив взамен исключительно негативные сценарии в материале, озаглавленном "Гид пессимиста на 2019 год: пожары, наводнения и голод".

Одно хорошо: прогнозы двухлетней давности того же "теневого ЦРУ" насчет распада России пока не оправдались, да и непохоже, чтобы они воплотились в жизнь в обозримом будущем. А раз Россия еще держится, то можно не паниковать.

Хотите знать больше? Слушайте новый подкаст ИноСМИ.

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Теги:
США, ЕС, прогнозы, Россия
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