Россия не распалась, и что теперь? Прогнозы на 2019 год от "теневого ЦРУ"

Декабрь – лучшее время строить прогнозы на следующий год. И ведущие аналитические структуры не упускают возможности снова предречь мировой системе безопасности крах, а Путину – очередные победы.

К чему призывает готовиться "Стратфор", так называемое "теневое ЦРУ" США, и где аналитики уже разглядели руку России? В подкасте говорим о прогнозах самых авторитетных аналитических структур США. Разбираются главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его коллеги.

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"Стратфор" призывает готовиться к великодержавному соперничеству между США, Китаем и Россией, в рамках которого мы увидим новый виток гонки вооружений и усиление идеологического соперничества.

Китай воспользуется множеством разногласий между средними державами, чтобы ослабить американское наступление. А Россия вместе с Саудовской Аравией будут по-прежнему оперативно реагировать на события на глобальных нефтяных рынках, чтобы не допустить резкого падения цен.

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Вместе с тем, Россия, которую "Стратфор" называет "сердцем Евразии" будет пытаться распространить свое влияние на самые дальние рубежи материка.

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Аналитики американского Совета по международным отношениям уже разглядели "призрак России", реющий над мартовскими выборами на Украине. Справедливости ради, они отметили еще девять стран, на выборы в которых по разным причинам также стоит обратить внимание.

А агентство "Блумберг" решило вообще не радовать читателей позитивными прогнозами на 2019 год, предложив взамен исключительно негативные сценарии в материале, озаглавленном "Гид пессимиста на 2019 год: пожары, наводнения и голод".

Одно хорошо: прогнозы двухлетней давности того же "теневого ЦРУ" насчет распада России пока не оправдались, да и непохоже, чтобы они воплотились в жизнь в обозримом будущем. А раз Россия еще держится, то можно не паниковать.

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