Пока все спали: загруженность КПП, авиакатастрофа, готовность лететь на Марс

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Количество сотрудников Пограничной полиции было увеличено на 500 человек в связи с большим количеством людей, которые пересекают госграницу в период зимних праздников.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова дважды отмечает Рождество: интересные факты и обычаи в стране и мире

Как сообщили во вторник в Погранполиции, за минувшие сутки число пересечений границы составило почти 50,7 тысячи. Из них 32 тысячи 650 человек въехали на территорию Молдовы (27 тысяч 630 граждан РМ).

В настоящее время через КПП Унгурь-Бронница запрещено ехать транспорту весом более 3,5 тонны, а проезд через пункт пропуска Атаки-Могилев-Подольск затруднен в связи с проведением ремонтных работ на украинской территории.

Лидера США пригласили в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

"Пока ничего определенного не планируется, президент открыт для возможной встречи в будущем", — сказал представитель Белого дома Хоган Гидли.

Губернатор погибла в авиакатастрофе

Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета.

#UltimaHora mueren en accidente de helicóptero la gobernadora de #Puebla Martha Érika Alonso y El ex gobernador y esposo, Rafael Moreno Valle. @AMLO_18 dio a conocer la noticia vía cuenta de twitter. pic.twitter.com/pLVtLkXuVH — Diana_Mancilla (@DianaMancillaPC) 24 декабря 2018 г.

​Алонсо летела в вертолете вместе со своим супругом, сенатором Рафаэлем Морено Валье, который ранее также был главой этого штата. Сообщается, что и он погиб.

О самом факте катастрофы сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отдал приказ правительству немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Министр безопасности страны Альфонсо Дурасо заявил, что причиной катастрофы стала неисправность вертолета.

Алонсо стала губернатором от Партии национального действия. На свой пост она только 14 декабря.

В России готовятся к полету на Марс

Частная российская компания S7 Space, владеющая космодромом "Морской старт", анонсировала полет на Марс и создание "Орбитального космодрома" для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос, говорится в материалах, опубликованных на странице компании в Facebook.

"Мы начинаем работу с целью реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию мы предлагаем приложить весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах", - говорится в сообщении.

На странице выложено видео с концепцией космической программы S7 Space, предусматривающей запуски ракет с "Морского старта", доставку грузов на "Орбитальный космодром" и отправку их на Марс для персонала базы.

В НХЛ назвали гол Овечкина лучшим в году

Шайба, заброшенная российским форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега", стала лучшей в НХЛ по итогам уходящего года, говорится на официальном сайте лиги.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Овечкин занял 15 место в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона "Вашингтон" - "Виннипег" состоялась в марте и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, победивших в овертайме. Овечкин в этом матче забросил две шайбы, которые стали 599-й и 600-й для российского форварда в регулярных чемпионатах НХЛ. Именно 600-я шайба Овечкина вошла в число лучших в НХЛ в 2018 году.

Также в топ-10 попали шайбы форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, одноклубника Овечкина Ларса Эллера и других.