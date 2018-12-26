Пока вы спали: спасение беременной молдаванки в горах Румынии и неудача Трампа

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. В Румынии беременной жительнице Молдовы понадобилась помощь спасателей. В горах 30-летняя жительница нашей страны, находящаяся на четвертом месяце беременности, отдыхала вместе с супругом.

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Вместе с туристов они отправились на экскурсию в горы. На вершине горного массива Чахлэу женщина внезапно почувствовала себя плохо. Из-за повышенной влажности и недостатка кислорода у нее началась дыхательная недостаточность.

На помощь женщине прибыли горные спасатели МЧС Нямц. Беременной молдаванке оказали первую помощь, а потом на носилках спустили с горы на горнолыжный курорт Дурэу. Там пострадавшую осмотрели специалисты SMURD. От госпитализации туристка отказалась.

Трамп не смог убедить семилетнюю девочку перестать верить в Санта-Клауса

Семилетняя Ллойд Коллмэн, которой президент США Дональд Трамп намекнул, что ей пора перестать ждать Санта-Клауса, все равно верит в него, сообщает РИА Новости.

Разговор девочки с президентом состоялся в рамках традиционного развлечения для детей, которое устраивают американские военные, "следящие" за полетом Санты по планете. Президент и первая леди поработали операторами на горячей линии, отвечая на вопросы детей о том, когда прибудет Санта-Клаус на своих санях, запряженных оленями.

Трамп заявил девочке, позвонившей на горячую линию, что ей поздновато верить в Санта-Клауса, поскольку "в семь лет - это уже на грани (marginal)". Поначалу журналисты думали, что Трамп разговаривал с мальчиком, но позже родители девочки выложили видео того, как она говорит по телефону с президентом в Youtube.

На все вопросы президента девочка отвечала "да, сэр". Родители объяснили журналистам, что ребенок не понял, что значит marginal, поэтому девочка просто ответила "да".

Власти Китая могут отказаться от перевоспитания проституток

Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей в ходе регулярной сессии Постоянного комитета ВСНП, которая проходит раз в два месяца.