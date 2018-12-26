10:25 26 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.63
Поиск

Пока вы спали: спасение беременной молдаванки в горах Румынии и неудача Трампа

© Sputnik / Sergey Guneev
В мире
Получить короткую ссылку
335 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. В Румынии беременной жительнице Молдовы понадобилась помощь спасателей. В горах 30-летняя жительница нашей страны, находящаяся на четвертом месяце беременности, отдыхала вместе с супругом.

Девушка слушает музыку
© Sputnik / Алексей Даничев
Стали известны самые популярные песни 2018 года

Вместе с туристов они отправились на экскурсию в горы. На вершине горного массива Чахлэу женщина внезапно почувствовала себя плохо. Из-за повышенной влажности и недостатка кислорода у нее началась дыхательная недостаточность.

На помощь женщине прибыли горные спасатели МЧС Нямц. Беременной молдаванке оказали первую помощь, а потом на носилках спустили с горы на горнолыжный курорт Дурэу. Там пострадавшую осмотрели специалисты SMURD. От госпитализации туристка отказалась.

Трамп не смог убедить семилетнюю девочку перестать верить в Санта-Клауса

Семилетняя Ллойд Коллмэн, которой президент США Дональд Трамп намекнул, что ей пора перестать ждать Санта-Клауса, все равно верит в него, сообщает РИА Новости. 

Разговор девочки с президентом состоялся в рамках традиционного развлечения для детей, которое устраивают американские военные, "следящие" за полетом Санты по планете. Президент и первая леди поработали операторами на горячей линии, отвечая на вопросы детей о том, когда прибудет Санта-Клаус на своих санях, запряженных оленями.

Трамп заявил девочке, позвонившей на горячую линию, что ей поздновато верить в Санта-Клауса, поскольку "в семь лет - это уже на грани (marginal)". Поначалу журналисты думали, что Трамп разговаривал с мальчиком, но позже родители девочки выложили видео того, как она говорит по телефону с президентом в Youtube. 

Танк, сделанный по эскизам Леонардо да Винчи
© Ruptly
Белорусы собрали танк по эскизам Леонардо да Винчи - видео

На все вопросы президента девочка отвечала "да, сэр". Родители объяснили журналистам, что ребенок не понял, что значит marginal, поэтому девочка просто ответила "да".

Власти Китая могут отказаться от перевоспитания проституток

Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей в ходе регулярной сессии Постоянного комитета ВСНП, которая проходит раз в два месяца.

По теме

Объявлено, кто стал самым стильным мужчиной 2018 года
Провал евро и неуверенность доллара: курс валют в Молдове на среду
Гороскоп 2019: каким знакам зодиака следующий год принесет удачу в карьере
Теги:
пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
Кишиневский международный аэропорт вручил подарки трем семьям из Молдовы.
В аэропорту Кишинева вручили подарки воссоединившимся семьям - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться