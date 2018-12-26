Семнадцать радостных мгновений: внучка сняла на видео реакцию своего дедушки на ее приход

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Внучка жителя Шотландии Роберта Беркли 17 раз подряд снимала на видео реакцию дедушки на ее приход к нему в гости.
Оказалось, что каждому новому визиту пожилой шотландец радовался больше, чем предыдущему. Все эти эпизоды внучка запечатлевала на видео, а затем выложила ролик в Твиттер.
Каждый раз, когда Роберт открывает дверь, он одет по-праздничному и находится в бодром настроении.
"Моему юному дедушке 87 лет. Я люблю его всем сердцем. И я люблю записывать его реакцию, когда прихожу в гости. Я надеюсь, что каждый может оценить видео, которое я сделала", – так подписала свое видео пользовательница соцсетей с никнеймом Jen.
Она сообщила, что старается приходить в гости к деду раз в неделю.
Видео-пост набрал более восьми миллионов просмотров, около шести тысяч комментариев и более 120 ретвитов.
My wee Grandad, 87 years young and he’s my no.1 guy💕 I love him with all my heart. And I love recording his reactions when I come to visit. I hope everyone can appreciate the video I’ve made as much as I do👴🏻💕xoxo pic.twitter.com/4XK4TEBctQ— Jen (@JenBarclayX) 14 декабря 2018 г.