Шотландский дедушка трогательно радуется приходу своей внучки - семейное видео

Семнадцать радостных моментов встречи с дедушкой запечатлела на видео молодая жительница Шотландии.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Внучка жителя Шотландии Роберта Беркли 17 раз подряд снимала на видео реакцию дедушки на ее приход к нему в гости.

Оказалось, что каждому новому визиту пожилой шотландец радовался больше, чем предыдущему. Все эти эпизоды внучка запечатлевала на видео, а затем выложила ролик в Твиттер.

Каждый раз, когда Роберт открывает дверь, он одет по-праздничному и находится в бодром настроении.

"Моему юному дедушке 87 лет. Я люблю его всем сердцем. И я люблю записывать его реакцию, когда прихожу в гости. Я надеюсь, что каждый может оценить видео, которое я сделала", – так подписала свое видео пользовательница соцсетей с никнеймом Jen.

Она сообщила, что старается приходить в гости к деду раз в неделю.

Видео-пост набрал более восьми миллионов просмотров, около шести тысяч комментариев и более 120 ретвитов.