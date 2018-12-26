10:24 26 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.63
Поиск
Двери дома, архивное фото

Шотландский дедушка трогательно радуется приходу своей внучки - семейное видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
32 0 0

Семнадцать радостных моментов встречи с дедушкой запечатлела на видео молодая жительница Шотландии.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Внучка жителя Шотландии Роберта Беркли 17 раз подряд снимала на видео реакцию дедушки на ее приход к нему в гости.

Дед...
© Youtube / ViralHog
Современный дедушка "отжигает" под битбокс - улетное видео

Оказалось, что каждому новому визиту пожилой шотландец радовался больше, чем предыдущему. Все эти эпизоды внучка запечатлевала на видео, а затем выложила ролик в Твиттер.

Каждый раз, когда Роберт открывает дверь, он одет по-праздничному и находится в бодром настроении.

"Моему юному дедушке 87 лет. Я люблю его всем сердцем. И я люблю записывать его реакцию, когда прихожу в гости. Я надеюсь, что каждый может оценить видео, которое я сделала", – так подписала свое видео пользовательница соцсетей с никнеймом Jen.

Она сообщила, что старается приходить в гости к деду раз в неделю.

Видео-пост набрал более восьми миллионов просмотров, около шести тысяч комментариев и более 120 ретвитов.

 

Теги:
дедушка, Шотландия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
Кишиневский международный аэропорт вручил подарки трем семьям из Молдовы.
В аэропорту Кишинева вручили подарки воссоединившимся семьям - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться