"Цивилизационная катастрофа": глава РПЦ об "объединительном соборе" в Киеве

Патриарх заявил, что закон о переименовании УПЦ может привести к разрушению православной церкви на Украине.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал итоги прошедшего 15 декабря "объединительного собора" в Киеве как "полный провал", результатом которого стала "антиканоническая легализация раскольников" Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщило РИА Новости.

"Полный провал "объединительного собора" - никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея — ред.), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", — сказал патриарх в среду на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.

Разрушение церкви на Украине

Предстоятель РПЦ назвал принятый закон совершенно безумным и заявил, что этот документ преследует цель дискриминировать и разрушить каноническую Церковь на Украине.

"Принят, как вы знаете, закон о перемене названия. Совершенно закон безумный — с точки зрения современного права и опять-таки современных принципов отношения государства с религиозными организациями. Когда государство выдумывает наименования для религиозной организации, причем с явным желанием дискриминировать эту организацию и, в конце концов, ее разрушить — это нарушение всех прав, законов, принятых в цивилизованном обществе", — заявил патриарх.

"Цивилизационная катастрофа"

Власти Украины и представители США вмешиваются в дела Украинской православной церкви с целью порвать последнюю, духовную связь, объединяющую народы России и Украины, отметил также патриарх Московский и всея Руси.

По его словам, реакция международного сообщества на прямое вмешательство президента Украины Петра Порошенко в церковную жизнь — это "тишина абсолютная и всеобъемлющая".

© AFP 2018 / Ozan Kose Варфоломей признал, что вопрос автокефалии не решен

"Значит, можно попирать фундаментальные права, можно попирать законы, если в результате этого достигается конкретная политическая цель, а она очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями США, которые работают на Украине, да и самими представителями украинской власти: нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная", — сказал патриарх.

По его словам, речь идет о "цивилизационной катастрофе", поскольку "ничего подобного не было никогда — такого грубейшего, открытого вмешательства в церковные дела". "Может быть, только за исключением времен прямых гонений (в XX веке — ред.), через которые наша церковь также прошла", — добавил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха, за последними изменениями в законодательстве Украины неминуемо должны будут последовать репрессии в отношении канонической Церкви.

"Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет своего названия, то она будет снята с регистрации. Ну а если Церковь меняет свое название, то естественно, начинается сильнейшее давление, в первую очередь, на украинский народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отъятию храмов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Монахи в недоумении - в Киево-Печерской лавре начали описывать имущество

Разрыв с Константинополем

Народ на Украине — верующий, православный, сильный в вере, эмоциональный народ, и конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться конфликтами. Поэтому я просил бы усилить наши общие молитвы о сохранении мира на братской украинской земле, и, конечно, наши молитвы о сохранении Украинской православной церкви", — отметил предстоятель РПЦ.

Решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом имеет очень большую поддержку со стороны епископата, духовенства и верующих Русской православной церкви на местах, это видно по проходящим сейчас в митрополиях спонтанным церковным собраниям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я хотел бы поблагодарить сердечно наших архиереев — митрополитов, правящих епископов за активную поддержку этого решения Священного Синода нашей Церкви. Вы знаете, что сейчас по митрополиям спонтанно собираются различного рода собрания, митрополичьи советы, епархиальные советы, где обсуждается принятое Церковью решение. И мы имеем очень большую поддержку со стороны епископата, духовенства и верующего народа", — сказал патриарх, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Характеризуя принятое ранее решение о разрыве с Константинополем, он отметил, что "у Церкви нет другой возможности остановить раскол, как только самим оградить себя от раскола".

© Sputnik / Алексей Даничев Раскол РПЦ и Вселенского патриархата – каково будущее православия в Молдове

"Неканонический собор"

В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.