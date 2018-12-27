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Опрос о коррупции показал - у Запада и Молдовы много общего

CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
В мире
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Результаты соцопроса показали, что на Западе немало тех, кто уверен в коррумпированности высших эшелонов власти.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Практически половина жителей стран-лидеров Запада уверена, что высшая власть в их государствах подвержена коррупции, о чем свидетельствуют данные соцопроса, проведенного специально для Sputnik.

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CC0 / Pixabay / rawpixel
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Суть опроса

Исследование осуществила IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения. С респондентами во Франции, Великобритании, Германии и США беседовали с 9 по 20 августа 2018 года. Опрос был проведен в четырех странах, входящих в топ-25 наиболее свободных от коррупции стран, согласно рейтингу Transperancy International 2017 года.

Итоги исследования показывают, что в целом жители ключевых стран Запада оценивают уровень коррупции в высших органах власти как высокий. Так считают две трети жителей США (66%), больше половины французов (52%), 41% британцев и более трети немцев (34%).

Интересные детали

Во Франции респонденты, голосовавшие за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов 2017 года, чаще, чем сторонники президента страны Эммануэля Макрона, говорят о высоком уровне коррупции в высших эшелонах власти – 71% против 29%.

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Что касается Германии, то в восточной ее части (43%), а также в Берлине (40%) приверженцев мнения о процветании коррупции во власти больше, чем в западной части страны(32%).

А в США о высоком уровне коррупции "в верхах" сторонники Демократической партии говорят значительно чаще, чем республиканцы – 75% против 54%.

В беседах с социологами приняли участие 4033 респондента в возрасте старше 18 лет, во Франции – 1013, в Великобритании – 1003, в Германии – 1010, в США – 1007 респондентов. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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"Коррупция – это болезнь либеральной экономики, и она есть во всех странах. Коррупция и капитализм не могут существовать друг без друга, так как основаны на посреднической функции денег. Всегда есть соблазн использовать власть или служебное положение для личного обогащения, в личных целях. Коррупция в массовом своем явлении в Молдову пришла с Запада, с первыми кредитами и грантами, как раз из развитых стран – США, Германии, Великобритании, Франции и других государств", - заявил историк, доктор философии Борис Шаповалов, комментируя для Sputnik результаты опроса.

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© Sputnik / Alexander Kryazhev
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По словам собеседника, современная финансово-экономическая система содержит в себе и элементы коррупционной составляющей, предназначенной для разложения и подкупа политических элит развивающихся стран.

"Сегодня новые колонии, – рынки, – завоевываются не танками и пушками, а при помощи долларов и евро. Сначала подкупают, дают украсть, а потом этим же и шантажируют. Поэтому забавно выглядит, когда коррупционеры с Запада учат нас борьбе с коррупцией. Если коррупции не будет в верхних эшелонах власти, то тогда ее не будет на низовом уровне", - заключил Шаповалов.

Уровень коррупции опросник
Уровень коррупции опросник

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Теги:
Молдова, Запад, коррупция
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