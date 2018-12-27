Пока все спали: смертельное ДТП, расстрел на Рождество и казнь в Японии

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Автобус, перевозивший крестьян, упал в пропасть в Колумбии, в результате чего погибли восемь человек, сообщил глава полиции департаменте Бояка Фернандо Триана. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, автобус скатился по склону оврага высотой в 150 метров. Всего в салоне находились 19 человек.

Портал Tiempo отмечает, что водителю автобуса (погибшему в аварии) было 80 лет. Поэтому полиция расследует в качестве возможной причины как техническую неполадку самой машины, так и возможность ошибки водителя по причине возраста или здоровья.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция предупреждает: какие риски поджидают жителей Молдовы на праздники

Рождественский расстрел

Сразу пять человек были застрелены в мексиканском Акапулько, когда отмечали Рождество.

Как сообщает портал Milenio, преступники подъехали к частному дому в районе Арболедас и открыли огонь по людям, отмечавшим во дворе праздник.

Погибли четверо мужчин и двухлетний мальчик. Их тела были обнаружены полицией прямо рядом с праздничным столом, заставленным закусками и напитками.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год, а в дни рождественских каникул его отели и пляжи переполнены отдыхающими.

Японские юридические санкции

Смертные приговоры в отношении двух лиц приведены в исполнение в Японии, сообщило в четверг агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, имена казненных не разглашаются. Приговор был приведен в исполнение утром в четверг по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. В последний раз в этой стране высшая мера наказания была применена в июле, когда казнили оставшихся шестерых бывших руководителей запрещенной также в России секты "Аум Синрике".

Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.