08:37 27 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.20
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.63
Поиск
Скорость

Пока все спали: смертельное ДТП, расстрел на Рождество и казнь в Японии

CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
В мире
Получить короткую ссылку
20710

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Автобус, перевозивший крестьян, упал в пропасть в Колумбии, в результате чего погибли восемь человек, сообщил глава полиции департаменте Бояка Фернандо Триана. Об этом пишет РИА Новости

По предварительным данным, автобус скатился по склону оврага высотой в 150 метров. Всего в салоне находились 19 человек.

Портал Tiempo отмечает, что водителю автобуса (погибшему в аварии) было 80 лет. Поэтому полиция расследует в качестве возможной причины как техническую неполадку самой машины, так и возможность ошибки водителя по причине возраста или здоровья.

Рождественская ярмарка 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция предупреждает: какие риски поджидают жителей Молдовы на праздники

Рождественский расстрел

Сразу пять человек были застрелены в мексиканском Акапулько, когда отмечали Рождество.
Как сообщает портал Milenio, преступники подъехали к частному дому в районе Арболедас и открыли огонь по людям, отмечавшим во дворе праздник.

Погибли четверо мужчин и двухлетний мальчик. Их тела были обнаружены полицией прямо рядом с праздничным столом, заставленным закусками и напитками.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год, а в дни рождественских каникул его отели и пляжи переполнены отдыхающими.

Андрей Попов
© Photo: Life
Эксперт: что толкнуло 18-летнего парня на массовый расстрел своих сверстников

Японские юридические санкции

Смертные приговоры в отношении двух лиц приведены в исполнение в Японии, сообщило в четверг агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, имена казненных не разглашаются. Приговор был приведен в исполнение утром в четверг по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. В последний раз в этой стране высшая мера наказания была применена в июле, когда казнили оставшихся шестерых бывших руководителей запрещенной также в России секты "Аум Синрике".

Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.

По теме

Троих граждан Молдовы задержали на Украине за расстрел автомобиля
На Украине больше не действует военное положение
Очевидец рассказал о моменте расстрела людей в Дагестане
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл Бурею.
Последствия падения метеорита в Хабаровском крае ужасают - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться