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Том Круз, архивное фото

Голубая кровь, шоу-бизнес и генетика – самые громкие провалы 2018 года

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Расстегнутая ширинка Тома Круза, угрозы отца Меган Маркл и грудь бывшей жены Сталлоне - узнайте о самых эпических фейлах по версии Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Общество любит обсуждать чужие неудачи и провалы намного чаще, чем достижения. Sputnik составил подборку эпических фейлов 2018 года в разных сферах нашей жизни.

Все могут короли?

После свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года американская актриса Меган Маркл была вынуждена в корне изменить свою жизнь. Новому члену дома Виндзоров следовало выучить устав королевской семьи. Но не все шло гладко, и о каждом ее провале, включая неправильное поведение на публике или публичные ссоры с отцом, с удовольствием рассказывали британские СМИ.

Видеокамера.
CC BY 2.0 / Deutscher Webvideopreis / Manche Videocamper haben auch ihre Filmausrüstung mitgebracht
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Например, отец Меган Маркл, по сообщениям прессы, собирается подать на нее в суд. Все дело в том, что он хочет чаще видеться с еще не родившимся внуком, а свою дочь мужчина не видел с самой церемонии ее бракосочетания. Томас Маркл не раз давал скандальные интервью журналистам, которые неблагоприятно влияют не только на репутацию его дочери, но и всех членов королевской семьи. Маркл признался, что будет счастлив стать дедушкой и надеется, что герцогиня Сассекская и ее возлюбленный назовут ребенка в его честь. Хотя пол первенца пары до сих пор неизвестен.

Кстати, в Новой Зеландии беременная Меган Маркл надела платье от Givenchy, которое имело прозрачную плиссированную юбку. При солнце все поклонники королевской семьи смогли беспрепятственно разглядеть нижнее белье герцогини.

Круз и штаны

Том Круз на премьере фильма "Миссия невыполнима: Последствия" вышел к журналистам и поклонникам с… расстегнутыми штанами. Актер даже не подозревал, что его идеальный образ вызывает не восторг, а улыбки людей, поэтому продолжал здороваться со всеми гостями мероприятия. А вот фотографы, заметив конфуз, сделали десятки снимков, на которых видно, как из штанов Круза пикантно виднелась белая рубашка.

Принц Гарри и его невеста американская модель, актриса Меган Маркл
© REUTERS / Niall Carson/Pool
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Формула груди

Экс-жена Сильвестра Сталлоне актриса Бриггита Нильсен стала жертвой провала пластических хирургов – они сделали ей квадратную грудь. Новый "девайс" 55-летняя Нильсен показала на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

Безымянный Герострат

По версии журнала Science, одной из главных научных неудач 2018 года стал пожар в Национальном музее в Бразилии, в результате которого были уничтожены 15 миллионов экспонатов. Также провалом года редакция журнала назвала глобальное потепление и попытки китайских ученых модифицировать гены человека.

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Теги:
Сильвестр Сталлоне, Меган Маркл, принц Гарри
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