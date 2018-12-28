23:46 28 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Девушка печатает на ноутбуке

Они сделали год смешнее – главные видео-мемы 2018-го

© Фото: picjumbo.com
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Грудинин без усов, "русский" бразилец и роботомимика Цукерберга - одни из главных интернет-мемов уходящего года.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Интернет-культура уже давно плотно вошла в нашу жизнь, и во многом наши впечатления о жизни пополняются именно находками из Всемирной паутины. Например, нередко мы обмениваемся впечатлениями о мемах. Давайте вспомним самые запомнившиеся из них в уходящем 2018 году.

Марк Цукербот

Неестественное поведение основателя Facebook Марка Цукерберга на слушаниях в американском Сенате вызвало очередную волну шуток, которых и без того было немало. Все они строятся на теории, что Цукерберг на самом деле не человек, а робот. Возможно, даже управляемый инопланетянами.

Болеть по-русски

Еще один запомнившийся мем – бразилец Томер Савойя эмоциональный болельщик Чемпионата мира по футболу 2018 года. Судя по всему, каждый день пребывания в РФ он учил нового русское слово. Чаще всего – цензурное, правда запомнился он всем совершенно другими речевыми оборотами.

Грудинин и усы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин перед выборами пообещал, что, если не наберет 15%, он сбреет свои почти хрестоматийные усы. Мужик сказал – мужик сделал!

По теме

Противостояние между мобильными операторами и интернет-провайдерами: кто кого
Шатров: в XXI веке государства воюют друг против друга в интернете
Интернет вместо извилин: как гаджеты меняют сознание подростков
Мамонтов: в интернете нужна не цензура, а саморегуляция
Теги:
сифилис, Грудинин, Марк Цукерберг
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Цапля покаталась на крокодиле.
Наглая и бесстрашная цапля покаталась на крокодиле - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться