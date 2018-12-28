Они сделали год смешнее – главные видео-мемы 2018-го

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Интернет-культура уже давно плотно вошла в нашу жизнь, и во многом наши впечатления о жизни пополняются именно находками из Всемирной паутины. Например, нередко мы обмениваемся впечатлениями о мемах. Давайте вспомним самые запомнившиеся из них в уходящем 2018 году.

Марк Цукербот

Неестественное поведение основателя Facebook Марка Цукерберга на слушаниях в американском Сенате вызвало очередную волну шуток, которых и без того было немало. Все они строятся на теории, что Цукерберг на самом деле не человек, а робот. Возможно, даже управляемый инопланетянами.

Болеть по-русски

Еще один запомнившийся мем – бразилец Томер Савойя эмоциональный болельщик Чемпионата мира по футболу 2018 года. Судя по всему, каждый день пребывания в РФ он учил нового русское слово. Чаще всего – цензурное, правда запомнился он всем совершенно другими речевыми оборотами.

​Грудинин и усы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин перед выборами пообещал, что, если не наберет 15%, он сбреет свои почти хрестоматийные усы. Мужик сказал – мужик сделал!