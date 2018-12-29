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Карета скорой помощи

Пока все спали: ЧП в Бендерах, паника в США, трагедия в России

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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Узнайте подробности о происшествиях, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Тяжелое отравление угарным газом получила 58-летняя жительница Бендер накануне новогодних праздников, сообщают приднестровские СМИ, ссылаясь на заявления сына пострадавшей.

Угон автомобиля
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
В Бендерах арестовали группу ночных налетчиков

Все обошлось

Причиной отравления оказалась работающая всю ночь газовая колонка. Утром молодой человек не смог разбудить мать, пришлось вызвать скорую помощь. К счастью, теперь угрозы для жизни нет – женщину доставили в больницу. Там она проходит курс лечения в пульмонологическом отделении. 

США не ожидали

Испытания в России комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком вызвало панику у американских военных, сообщает немецкое издание Die Welt.

По данным издания, США теперь вынуждены ускориться в поисках подрядчика, который создаст комплекс по перехвату гиперзвукового оружия. Неуловимость российских ракет при большой скорости и маневренности американские военные считают серьезной угрозой, особенно для обороны в Тихом океане.

Запуск новейшей ракеты Авангард.
© Photo : Министерство обороны РФ
Ракета будущего: в России произведен успешный пуск "Авангарда"

ЧП под Хабаровском – три человека погибли

В Хабаровском крае (Россия) на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины, две из которых накрыли людей, а третья заблокировала дорогу, передает РИА Новости.

На данный момент сообщается о трех погибших.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности". В районе ввели режим ЧС.

 

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Теги:
граница, Украина, Россия, гибель, лавина
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