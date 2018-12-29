Пока все спали: ЧП в Бендерах, паника в США, трагедия в России

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Тяжелое отравление угарным газом получила 58-летняя жительница Бендер накануне новогодних праздников, сообщают приднестровские СМИ, ссылаясь на заявления сына пострадавшей.

Все обошлось

Причиной отравления оказалась работающая всю ночь газовая колонка. Утром молодой человек не смог разбудить мать, пришлось вызвать скорую помощь. К счастью, теперь угрозы для жизни нет – женщину доставили в больницу. Там она проходит курс лечения в пульмонологическом отделении.

США не ожидали

Испытания в России комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком вызвало панику у американских военных, сообщает немецкое издание Die Welt.

По данным издания, США теперь вынуждены ускориться в поисках подрядчика, который создаст комплекс по перехвату гиперзвукового оружия. Неуловимость российских ракет при большой скорости и маневренности американские военные считают серьезной угрозой, особенно для обороны в Тихом океане.

© Photo : Министерство обороны РФ Ракета будущего: в России произведен успешный пуск "Авангарда"

ЧП под Хабаровском – три человека погибли

В Хабаровском крае (Россия) на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины, две из которых накрыли людей, а третья заблокировала дорогу, передает РИА Новости.

На данный момент сообщается о трех погибших.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности". В районе ввели режим ЧС.