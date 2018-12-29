Судьба граждан России - погранслужба Украины опровергает сама себя

Несмотря на прежние свои утверждения, пресс-секретарь пограничной службы Украины заявил, что не снят запрет на въезд в страну мужчин дееспособного возраста из России.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг в соцсетях свое же собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, передает РИА Новости.

Слободян написал, что украинские пограничники "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию страны.

На вопрос одного из пользователей в комментариях, снят ли запрет на въезд российских мужчин, Слободян ответил: "Нет". Чиновник добавил, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины, поскольку "они тоже могут действовать по заданию российских спецслужб".

Правда, не так давно Слободян в интервью изданию "Гордон" заявил, что запрет въезда на Украину для мужчин из России от 16 до 60 лет снят, но цели визита будут выясняться.